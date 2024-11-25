Aydın Kitap Fuarı\'nda Ahmet Ümit Rüzgarı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar Aydın alanında düzenlenen Aydın Kitap Fuarı, son gününde Ahmet Ümit'i okurlarıyla buluşturdu.

Aydın Kitap Fuarı'nın son gününde sevilen yazar Ahmet Ümit okurları ile buluştu. Ahmet Ümit'in söyleşisine katılmak ve kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kitap Fuarı'na katılarak okurları ile buluşan Ahmet Ümit, "Aydın'da bulunmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum çünkü burası tarihi bir bina, Aydın Tekstil binası. Burayı bir fuar alanına çevirdiler ve çok anlamlı bir şey oldu, ilk kez de Aydın Kitap Fuarı düzenlendi. Ben de bu dönem buraya katılan pek çok yazardan birisiyim ve çok mutluyum. Çağdaşlaşma denen şey kitap ile olur, sanat ile olur. Eğer edebiyat yoksa, kültür yoksa çağdaşlaşma olmaz. Çocuklarımızın ve insanlarımızın ruhlarının eğitimi çok önemlidir, bunu sağlayacak olan tek şey de kültür, sanat ve edebiyattır. Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum, fuarın devamını diliyorum, sürekli hale gelmesini diliyorum. Bütün Aydınlılara sevgilerimi yolluyorum" dedi.

Fuara katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-İbrahim Kuruüzümcü: "Bugün burada şu manzarayı gördüğümde de daha çok teşekkür etmek geldi içimden Aydın'a böyle bir şey kazandırdığı için. Vatandaşlarımız da gördüğüm kadarıyla fazlasıyla rehavet göstermiş. Özlem Hanım'ı tebrik ediyorum, Aydınlılar adına teşekkür ediyorum."

-Fahriye Kuruüzümcü: "Eşimle buraya geldik, ziyaret ettik. Çok beğendik, çok güzel. Özlem Çerçioğlu'na özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum."

-Fadime İnan: "Bence çok güzel, birçok yayınevi var. Ahmet Ümit'te gelmiş bugün, en sevdiğim yazar. Aydın'da böyle şeyler görmek güzel. Bence güzel çünkü kitaplarını okurken kendimizden bir şeyler katarak okuyoruz canlı olarak karşılaşmak da, yüz yüze görüşmek de güzel oluyor. Sınıf öğretmenliği okuyoruz, Öğretmenler Günü olduğu için de buluşarak Aydın Kitap Fuarı'na geldik. Özlem Çerçioğlu'nu çok seviyorum, bize sundukları için de teşekkür ederim."

-Betül Dinçer: "Yazmaya ilgim var, ben de yazar olmak istiyorum o yüzden de burada yazarlardan tavsiye aldım."