Ayhan Barut, DSİ'nin muvafakat engelini Bakan Yumaklı'ya soru önergesiyle taşıdı - Son Dakika
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Ayhan Barut, DSİ'nin muvafakat engelini Bakan Yumaklı'ya soru önergesiyle taşıdı

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Ayhan Barut, DSİ\'nin muvafakat engelini Bakan Yumaklı\'ya soru önergesiyle taşıdı
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Adana Milletvekili Ayhan Barut, arazi toplulaştırması sonrası ruhsatlı su kuyularında DSİ'nin muvafakat şartı yüzünden çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek Bakan İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi verdi. Barut, sistem sorununun çözümünün çiftçiye yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'da arazi toplulaştırması nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yıllardır üretim yapan ve DSİ'den usulüne uygun şekilde ruhsat alan çiftçilerin yeraltı suyu kuyularında bürokratik sorun yaşadığını belirten Barut, "Devletin yaptığı toplulaştırmanın bedelini çiftçiye ödetmeyin" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, arazi toplulaştırması sonrasında ruhsatlı su kuyularıyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"ÇİFTÇİNİN GÜNAHI YOK"

Arazi toplulaştırması sonucunda çiftçilerin arazilerinin kadastral bilgilerinin değiştiğini belirten Barut, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçinin kendi iradesi dışında gerçekleştirilen arazi toplulaştırma sonucunda arazisinin kadastral bilgileri değişmiştir. Dolayısıyla arazide bulunan ruhsatlı su kuyusunun da pafta ve parsel bilgileri değişmiştir. Çiftçi, ruhsatını yeni kadastral bilgilere göre güncellemek veya devralmak istediğinde ise karşısına yeni bir engel çıkarılmaktadır. DSİ, yeni paftada yer alan malik veya mirasçıların yarısından bir fazlasının muvafakatini istediğini belirtmektedir. Çiftçinin hiçbir dahli ve kusuru olmadığı halde, devletin gerçekleştirdiği arazi toplulaştırmasının sonucunda neden çiftçiye yeniden muvafakat toplama yükü getiriliyor? Böyle bir durumda üretici ne yapacak?"

"ÇÖZÜMÜN YÜKÜ ÇİFTÇİNİN SIRTINA YÜKLENEMEZ"

"Çiftçi tarlasını mı sulayacak yoksa bürokrasiyle mi uğraşacak" diye soran Barut, arazi toplulaştırması nedeniyle ortaya çıkan kadastral değişikliklerin çiftçilerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çiftçinin elinde daha önce DSİ tarafından verilmiş yasal bir kuyu ruhsatı bulunmaktadır. Çiftçi bu ruhsatı kendi isteğiyle değiştirmemiştir. Arazi toplulaştırmasını çiftçi yapmamıştır. Ada, parsel ve pafta değişikliğini çiftçi gerçekleştirmemiştir. Buna rağmen toplulaştırmanın ortaya çıkardığı kadastral değişiklik nedeniyle bütün yük yine çiftçinin omuzlarına bırakılmaktadır. Devlet kendi yaptığı işlemin sonucunda ortaya çıkan sistemsel sorunu çözmek yerine çözümün yükünü çiftçinin sırtına yükleyemez."

"KURUMLAR ARASINDAKİ SİSTEM SORUNUNU ÇİFTÇİ ÇÖZMEK ZORUNDA DEĞİL"

Bakanlık ve DSİ'ye başvuran çiftçilere sorunun sistemsel olduğunun ve çözüm için çalışmaların sürdüğünün ifade edildiğini aktaran Barut, bunun çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmadığını belirterek Barut, şu ifadelere yer verdi:

"Sorunun sistemsel olması çiftçinin mağduriyetini ortadan kaldırmıyor. Çiftçinin tarlasının sulama zamanı geldiğinde sistem beklemiyor. Ürün beklemiyor. Hava şartları beklemiyor. Üretim sezonu beklemiyor. Mazot, gübre, tohum ve ilaç maliyetleri zaten çiftçinin belini bükmüşken bir de ruhsat işlemleri nedeniyle üretimin önüne bürokratik engeller konulması kabul edilemez. Bakanlığa ve DSİ'ye açıkça çağrıda bulunuyorum, çiftçinin önüne bürokratik duvar örmeyin."

Barut, daha önce DSİ tarafından ruhsatlandırılmış kuyuların, arazi toplulaştırması nedeniyle değişen ada, parsel ve pafta bilgileriyle eşleştirilmesinin kurumların görevi olduğunu kaydederek "Devletin bir kurumu araziyi toplulaştırırken diğer kurumu bu değişikliği kendi sistemine işleyemiyorsa, bunun çözümünü vatandaşın üzerine bırakmak doğru değildir. Kurumlar arasındaki sistem sorununu çiftçi çözmek zorunda değildir" dedi.

Kaynak: ANKA
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