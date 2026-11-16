Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren minibüs denize düştü, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren minibüs denize düştü, yaralılar hastaneye kaldırıldı

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Ayvalık\'ta şoförü kalp krizi geçiren minibüs denize düştü, yaralılar hastaneye kaldırıldı
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Ayvalık'ta Ayvalık-Sarımsaklı seferini yapan minibüsün şoförü direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç yolcularıyla birlikte denize düştü; yaralanan şoför ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Ayvalık- Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs savrularak içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
SarımsaklıKalp KriziBalıkesir3. SayfaAyvalıkGüncelSon Dakika

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