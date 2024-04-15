Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin desteği tarih boyunca unutulmayacak - Son Dakika
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Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin desteği tarih boyunca unutulmayacak

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği: Türkiye\'nin desteği tarih boyunca unutulmayacak

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Türkiye'nin Karabağ topraklarının işgalden kurtarıldığı mücadelede her zaman yanlarında olduğunu belirtti. İzmir'de düzenlenen panelde, Azerbaycanlılara yönelik katliam ve sürgünlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

15.04.2024 17:16
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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Karabağ topraklarının işgalden kurtarıldığı mücadelede Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu, bu desteğin tarih boyunca unutulmayacağını söyledi.

Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği, Ege Üniversitesi, Azerbaycan merkezli Zafer Şehit Ailelerine Destek Derneği ve İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İzmir'de "Ermeni Sorunu ve 20. Yüzyıl'da Azerbaycanlılara Karşı İşlenmiş Katliam ve Sürgünler" konulu panel düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarih boyunca büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.

31 Mart soykırımında Ermeni ve Bolşevik çetelerinin Nahçıvan başta olmak üzere birçok kentte 50 binden fazla Azerbaycanlıyı katlettiğini hatırlatan Nesibova, şunları kaydetti:

"1938 yılındaki bu vahşetin daha beterini Azerbaycan halkı, 1992 yılında Hocalı'da yaşamıştır. Hocalı'daki soykırım, etnik temizleme siyasetinin en kanlı sayfasıdır. Soykırım kurbanları, Azerbaycan halkının her zaman hafızasında bulunmaktadır. En yakın zamanda yaşadığımız 44 günlük savaş boyunca Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev'in kararlı duruşu, Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde Karabağ toprakları işgalden kurtarılmış, yurtlarından zorla çıkarılan 1 milyondan fazla vatandaşımızın vatan özlemine son verilmiştir. Savaş boyunca kardeş ülke Türkiye hep yanımızda oldu. Türkiye'nin Karabağ Savaşı boyunca Azerbaycan'a verdiği destek tarih boyunca unutulmayacak."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan da iki ülke arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan'a yapılacak saldırının Türkiye'ye yapılmış, Türkiye'ye yapılacak bir saldırının da Azerbaycan'a yapılmış kabul edileceğini hatırlattı.

Ersan, "Biz güçlü olmak ve birlikte hareket etmek zorundayız. Biz sadece Azerbaycan ile değil diğer Türk Cumhuriyetleriyle de güçlerimizi birleştirmek zorundayız ki coğrafyamızda sıkıntılar ve savaşlar yaşanmasın." dedi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Karakaş ise Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Ermeni sorununa ilişkin gelişmeler ve Azerbaycanlıların maruz kaldığı katliam ve sürgünlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlılara yönelik katliamların yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin desteği tarih boyunca unutulmayacak - Son Dakika

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