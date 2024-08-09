Azerbaycan Cumhurbaşkanı Orta Asya ülkeleriyle savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek istiyor - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Orta Asya ülkeleriyle savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek istiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Orta Asya ülkeleriyle savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek istiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aliyev, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı'nda konuşma yaparak, bölgedeki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Aliyev, Orta Asya ülkeleriyle enerji, ulaştırma ve transit alanlarında işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

09.08.2024 13:53
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyada artan tehditler ve zorluklar dolayısıyla Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Toplantıya onur konuğu olarak davet edildiği için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür eden Aliyev, Azerbaycan'ın bu toplantıya davet edilmesinin katılımcı ülkeler arasında mevcut olan dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile gelişen işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinin stratejik önemi giderek artan tek bir tarihi ve kültürel coğrafi bölge olduğunu, bu ülkelerin halklarının yüzyıllarca geçmişe sahip tarih, kültür, din ve ortak değerlerle birleştiğini vurguladı.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın yeniden kurulmasında Orta Asya ülkelerinin desteğinin kardeşlik ilişkilerinin göstergesi olduğunu belirten Aliyev, bölgede eğitim kurumları inşa eden Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a teşekkür etti.

Aliyev, şunları söyledi:

"Dünyada artan tehditler ve zorluklar, ülkelerimiz arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin daha da güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu hususta, geçen ay Kazakistan'da gerçekleştirilen ve Azerbaycan'ın da yer aldığı 'Birleştik-2024' tatbikatını özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrıca Orta Asya ülkelerinden gelen öğrencilerin Azerbaycan'ın askeri eğitim kurumlarında eğitim görmesi bu alandaki ilişkilerin geliştiğinin bir göstergesidir."

Orta Koridor'un önemi artıyor

Orta Asya ülkeleriyle yenilenebilir enerji alanında yakın işbirliği kurmak istediklerini, ulaştırma ve transit alanlarında da işbirliği içerisinde bulunduklarını hatırlatan Aliyev, "Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun taşıma kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılması, Alat Uluslararası Ticaret Limanı'nın yıllık kapasitesinin 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılması, Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'ın ticari filosu için yeni gemilerin sipariş edilmesi ve Orta Asya ülkelerinde altyapı projelerinin hayata geçirilmesi Orta Koridorun pratik önemini artırıyor." diye konuştu.

Aliyev, ülkesinin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahibi yapacağını hatırlatarak, bu kapsamda iklim değişikliğiyle ilgili sorunların çözümü için Orta Asya ülkeleriyle ortak girişimleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Orta Asya ülkeleriyle savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek istiyor - Son Dakika

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