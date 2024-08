Azerbaycan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü Kutlamaları

Güncel

Azerbaycan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile 1 Eylül'de yapılacak seçimleri gözlemlemek için Bakü'ye gelen TBMM milletvekilleri de yer aldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda Büyükelçi Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

Bağcı, burada yaptığı konuşmada, 102 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlık ve egemenlik için başlatılan Büyük Taarruz'un sonucu elde edilen zaferin, Türk milletinin ilelebet gururla taşıyacağı bir şeref nişanı olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirten Bağcı, ecdadın bıraktığı emaneti korumak ve devraldıkları mirasa layık olmak için gayret ve çalışmalarını her alanda sürdürdüklerini ifade etti.

Bağcı, "Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın merkezinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmenin çabası içinde olmuştur." dedi.

Türkiye'nin, NATO'nun ikinci büyük askeri gücüne sahip ülke konumuna geldiğini, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirten Bağcı, şöyle devam etti:

"Savunma sanayi projesi sayımız 1000'in, savunma sanayi şirketi sayımız ise 2 bin 500'ün üzerine çıkmıştır. Savunma sanayi sektöründe çalışan iş gücü ise 100 bine ulaşmıştır. Savunma sanayi projelerinin toplam büyüklüğünün 96 milyar doları aşması bu alandaki başarılarımızın ölçüsünü gözler önüne sermektedir. Bugün Türkiye kendi savaş uçağını, helikopterini, savaş gemisini, denizaltısını, tankını, topunu, silahlı insansız hava araçlarını, füzesini yapan, her türlü savunma sistemini kurmuş bir ülkedir. Türkiye, gerek güçlü ordusu gerekse savunma sanayi alanında atılımı ile savunma kapasitesini ve caydırıcılığını artırmış, dosta güven, düşmana korku vermektedir."

Bağcı, Türkiye'nin, 146 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 99 başkonsolosluk ve 3 irtibat bürosu, toplamda 261 diplomatik misyonu ile dünyada en geniş misyon ağına sahip üçüncü ülke olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün ülkemizin adı ve bayrağının gölgesi, sınırlarımız dışında bile güvenin, huzurun ve umudun sembolü haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin, kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğini belirten Bağcı, Mavi Vatan'daki hakları koruma ve savunmayı, sınır içinde ve ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bağcı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır" ifadesine işaret ederek, "Dünyanın muhtelif yerlerinde savaşların ve önemli sınamaların yaşandığı bir dönemde, can Azerbaycan ile müttefikliğimizin ve kardeşliğimizin daha önemli bir karakter kazandığını özellikle vurgulamak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle 'Zor günlerimizde her zaman yanımızda bulduğumuz, sıkıntılı günlerinde her daim yanlarında olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz.' Türkiye olarak kardeş Azerbaycan'ın bölgede barışın tesisi için gösterdiği samimi çabalara desteğimiz sürmektedir." dedi.

Gazze'de yaşananlara da değinen Bağcı, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki hepimiz bugün Gazze'de bir katliamın, soykırımın ve kötülüğün dokunulmazlığına ve meşrulaştırılmasına şahidiz. Hiçbir devletin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in hukuksuz mevcudiyetinin neden olduğu durumu tanımaması gerekir. Haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Vicdanını ve merhametini yitirmiş adaletsiz dünyaya ve küresel yönetim sistemine karşı itirazımı da yüksek sesle dile getirmeye ve 'Dünya Beşten Büyüktür' demeye, bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Azerbaycan ordusunun TSK modeline uygun hale getirilmesi için gerekli adımlar atılıyor"

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov da Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin, Türkiye'nin zengin tarihinin en şanlı sayfalarından biri olduğunu söyledi.

Hasanov, bugün Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu, ilişkilerin bu düzeye ulaşmasında Aliyev ile Erdoğan'ın müstesna rollerinin bulunduğunu vurguladı.

2. Karabağ Savaşı'nın ilk gününden itibaren Türk halkının desteğini hissettiklerini dile getiren Hasanov, Türkiye'nin o dönemde Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi desteğin iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin açık örneği olduğunu ifade etti.

Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri işbirliğine değinerek şöyle dedi:

"İki ülke orduları arasında karşılıklı güven ve kardeşliğe dayalı işbirliği, birliğimizi güçlendirmekte, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin korunmasına, halklarımızın refahının daha da artırılmasına hizmet etmektedir. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı doğrultusunda Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri modeline uygun hale getirilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Yeni teknolojilerin uygulandığı başarılı askeri reformlar ve silahlanmaya dahil edilen çeşitli amaçlara yönelik askeri teçhizat, ordumuzun operasyonel yeteneklerini büyük ölçüde artırmış ve savaş yeteneğini yüksek seviyeye çıkarmıştır."

Bakan Hasanov, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatlarının sayısının artırılacağını bildirdi.

Resepsiyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım videosu da gösterildi.