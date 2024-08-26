Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

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(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yarın Ankara'da görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler, Azerbaycan- Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ele alınacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Dışişleri Bakanı Fidan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya geliyor. İkili ilişkilerin çeşitli yönleri ve bölgesel konuların ele alınacağı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ile Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca, başta İsrail ve Filistin olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ikili ilişkiler müttefiklik seviyesine yükseltilmişti. Erdoğan en son 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan'ı ziyaret etmiş, Aliyev ise 10 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'ye gelmişti. Erdoğan, İzmir'deki orman yangınlarının söndürülmesi için verilen destek üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i 17 Ağustos'ta arayarak teşekkür etmişti.