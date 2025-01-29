Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Önemi

Güncel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Fakat Ermenistan anayasasında halen Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir." dedi.

Bayramov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile katıldığı üçlü basın toplantısında konuştu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Bayramov, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Bayramov, ekonomi, ticaret, yatırımlar, ulaşım gibi konuları görüştüklerini belirterek, enerji, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyel projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Orta Koridor'u da ele aldıklarını aktaran Bayramov, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Alat Deniz Limanı'nın kapasitesinin artırılmasını da müzakere ettiklerini ifade etti.

Bayramov, çevre sorunlarıyla ortak mücadele konularının da müzakere edildiğini anlatarak, Türkiye ve Özbekistan'a Bakü'de düzenlenen COP29'a aktif katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Bölgesel konuları da görüştüklerini bildiren Bayramov, " Gazze'de ateşkese uyulmasının önemi vurgulandı. Azerbaycan'ın birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda İsrail- Filistin çatışmasının iki devletli çözümünü desteklediğimizi ve bu doğrultuda diplomatik çabalarımızı sürdüreceğimizi özellikle vurguladık." dedi.

Suriye'deki son gelişmelerde Türkiye'nin olumlu rolü vurgulandı

Bayramov, Suriye'deki son gelişmelerde Türkiye'nin olumlu rolünü vurguladıklarını ve Suriye'nin yeniden kurulması ve uluslararası ilişkiler sisteminde aktif rol almasının önemine değindiklerini anlatarak, Türkiye ve Özbekistan ile Suriye'de de işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarını mevkidaşlarına aktaran Bayramov, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasında yer alan Türkiye ve Özbekistan'a teşekkür etti.

Bayramov, Ermenistan ile barış müzakerelerinde de değinerek, "Barış anlaşmasının tamamlanması büyük önem taşıyor fakat Ermenistan anayasasında halen Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir." diye konuştu.

Bugün yapılan toplantıda üç ülke arasında Ankara Bildirisi'nin ve ulaştırma alanındaki yol haritasının imzalandığını hatırlatan Bayramov, bugünkü müzakerelerin ve elde edilen mutabakatların bölgenin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.