Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Önemi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan'la barış anlaşmasının önemine vurgu yaptı ve endişeleri dile getirdi.

29.01.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Fakat Ermenistan anayasasında halen Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir." dedi.

Bayramov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile katıldığı üçlü basın toplantısında konuştu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Bayramov, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Bayramov, ekonomi, ticaret, yatırımlar, ulaşım gibi konuları görüştüklerini belirterek, enerji, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyel projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Orta Koridor'u da ele aldıklarını aktaran Bayramov, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Alat Deniz Limanı'nın kapasitesinin artırılmasını da müzakere ettiklerini ifade etti.

Bayramov, çevre sorunlarıyla ortak mücadele konularının da müzakere edildiğini anlatarak, Türkiye ve Özbekistan'a Bakü'de düzenlenen COP29'a aktif katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Bölgesel konuları da görüştüklerini bildiren Bayramov, " Gazze'de ateşkese uyulmasının önemi vurgulandı. Azerbaycan'ın birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda İsrail- Filistin çatışmasının iki devletli çözümünü desteklediğimizi ve bu doğrultuda diplomatik çabalarımızı sürdüreceğimizi özellikle vurguladık." dedi.

Suriye'deki son gelişmelerde Türkiye'nin olumlu rolü vurgulandı

Bayramov, Suriye'deki son gelişmelerde Türkiye'nin olumlu rolünü vurguladıklarını ve Suriye'nin yeniden kurulması ve uluslararası ilişkiler sisteminde aktif rol almasının önemine değindiklerini anlatarak, Türkiye ve Özbekistan ile Suriye'de de işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarını mevkidaşlarına aktaran Bayramov, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasında yer alan Türkiye ve Özbekistan'a teşekkür etti.

Bayramov, Ermenistan ile barış müzakerelerinde de değinerek, "Barış anlaşmasının tamamlanması büyük önem taşıyor fakat Ermenistan anayasasında halen Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir." diye konuştu.

Bugün yapılan toplantıda üç ülke arasında Ankara Bildirisi'nin ve ulaştırma alanındaki yol haritasının imzalandığını hatırlatan Bayramov, bugünkü müzakerelerin ve elde edilen mutabakatların bölgenin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Dış Politika, Özbekistan, Ermenistan, Azerbaycan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:02:42. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.