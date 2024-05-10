Azerbaycan\'ın ulusal lideri Haydar Aliyev\'in doğumunun 101. yılı törenle anıldı

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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı dolayısıyla Fahri Hıyaban'daki kabri başında devlet töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Büyükelçilik müşavirleriyle Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Bağcı, Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bağcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir' sözleri, Haydar Aliyev'in 'bir millet iki devlet' sözleriyle örtüşmektedir ve bugünkü ilişkilerimize ruh veren temel ilkeyi oluşturmaktadır. Bu anlayış, cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in önderliğinde en güçlü şeklini almış, zirve noktasına ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkede "ulusal lider" kabul ediliyor

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra ise 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı yapan Haydar Aliyev, ülkede "ulusal lider" kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.