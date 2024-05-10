Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı törenle anıldı

Azerbaycan\'ın ulusal lideri Haydar Aliyev\'in doğumunun 101. yılı törenle anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı dolayısıyla Fahri Hıyaban'daki kabri başında devlet töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da törene katıldı. Haydar Aliyev'in 'bir millet iki devlet' sözleriyle örtüşen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, cumhurbaşkanlarının önderliğinde güçlenmiştir.

10.05.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı dolayısıyla Fahri Hıyaban'daki kabri başında devlet töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Büyükelçilik müşavirleriyle Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Bağcı, Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bağcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir' sözleri, Haydar Aliyev'in 'bir millet iki devlet' sözleriyle örtüşmektedir ve bugünkü ilişkilerimize ruh veren temel ilkeyi oluşturmaktadır. Bu anlayış, cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in önderliğinde en güçlü şeklini almış, zirve noktasına ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkede "ulusal lider" kabul ediliyor

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra ise 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı yapan Haydar Aliyev, ülkede "ulusal lider" kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı törenle anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement