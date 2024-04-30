Azerbaycan Milletvekili: Zorla çıkartıldığımız topraklarımıza geri dönmek istiyoruz

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Azerbaycan Milletvekili ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı Aziz Alekberli, Sovyetler Birliği döneminde zorla çıkartıldıkları Ermenistan'daki topraklarına geri dönmek istediklerini kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Batı Azerbaycan Topluluğu Ege Bölge Başkanlığı ve İzmir Azerbaycanlılar Derneği tarafından EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda "Geçmişten Günümüze Batı Azerbaycan" paneli düzenlendi.

Aziz Alekberli, Azerbaycan'ın batısında bulunan İrevan bölgesinin, Sovyetler Birliği döneminde Ermenilere devlet kurması için verildiğini belirtti.

Azerbaycanlıların 1948 ve 1988 yılında topraklarından kovulduğunu, bölgedeki Türkçe isimlerin değiştirilerek yerine Ermenice isimlerin verildiğini anlatan Alekberli, bölgede yaşayan Azerbaycanlıların topraklarından zorla gönderildiğini vurguladı.

Karabağ Zaferi'nin ardından Batı Azerbaycan meselesinin kendileri için önemli bir konu haline geldiğine işaret eden Alekberli, "300 binden fazla vatandaşımız Ermeniler tarafından bölgeden çıkartıldı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği döneminde zorla çıkartıldığımız Ermenistan'daki topraklarına geri dönmek istiyoruz. Batı Azerbaycan Topluluğu olarak insanlarımızın barış yoluyla ata topraklarına dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu olay bölgeye barış getirecektir. Her insanın doğduğu yerde yaşaması en doğal hakkıdır. Yurttaşlarımızın yurtlarına dönmesi yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Alekberli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Karabağ Zaferi'nde olduğu gibi Batı Azerbaycan sorununda da yanlarında olduğunu sözlerine ekledi.

Batı Azerbaycan Topluluğu Ege Bölge Temsilcisi Asıf Kurban da ailesinin 1988'de İrevan bölgesinde Azerbaycan'a zorla göçe zorlandığını dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Batı Azerbaycan topluluklarına önem verdiğini anlatan Kurban, şunları kaydetti:

"O topraklar bizim. Bunu belgeli bir şekilde söyleyebiliriz. En son büyük göç 1988 yılında Ermenilerin zorlamasıyla yapıldı ve bizi göçe zorladılar. Oraların da bizim topraklarımız olduğunu dünyaya göstermek istiyoruz. Zorla çıkartıldığımız topraklara geri dönmek istiyoruz. Türkiye bu meselede de bizim yanımızda. Türkiye'nin güçlü olması Azerbaycan'ın güçlü olması anlamına geliyor. Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını kurtardı. Azerbaycan ve Ermenistan bir sınır çiziyor. Ermenistan'ın içinde kalan bizimde ata topraklarımız olan İrevan var. İnsanlarımız oraya dönmek istiyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bu konuda da görüşmelere başladı. Orası bizim. Ermeniler bizim haklarımızı versinler. Biz de barış içinde evlerimize dönelim ve beraber yaşayalım."

Programda, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot da konuşma yaptı.