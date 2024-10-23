Aziz Corc Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı - Son Dakika
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Aziz Corc Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı

Aziz Corc Kilisesi\'nin Restorasyonu Başladı

1500 yıllık İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları başladı.

23.10.2024 18:44
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde hasar alan 1500 yıllık İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışma başladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen 'Kültürel mirasa sahip çık bağış kampanyası' çerçevesinde depremde hasar gören İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu yapılacak. Kilise bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi Louisa Vınton, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Anguel Tcholakov ile davetliler katıldı. Medeniyetler şehri hoşgörünün merkezi Hatay'da yaşanan depremin bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması temennisinde bulunan İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, şunları söyledi:

"Deprem felaketi insanlarımızla birlikte maalesef kutsal ve tarihi mekanları da hastanelerimizi bütün varlık kültür varlıklarımızı evlerimizi iş yerlerimizi yutmuştur yerle bir etmiştir. Başta devletimiz olmak üzere yurt dışından yurt içinden gelen yardım ve desteklere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bir daha böyle bir acıyı bir böyle bir felaket ülkemize ve hiçbir ülkeye yaşatmasın. Kültürel miras bir toplumun kimliği tarihinde hayati bir rol oynar bu ve buna benzer tarihin mekanlar gibi Aziz Corc Kilisesi restore etmek ve korumak bu felaketin ardından toplulukların normal hayat duygusunu yerinden inşa edecektir. 2013 yılında Birleşmiş Milletler UNESCO teşkilatının soyut olmayan kültürel miras listesine aday gösterilen içinde bulunduğumuz 450 yıllık Aziz Corc Kilisesi yerel halkımızın tüm inanç kesimler birlikte ziyaret etmektedir. Her yıl burada 5 Mayıs günü Hıdırellez etkinlikleri büyük coşkuyla yapılır, adaklar, dilekler dilenir kardeşlik ve sevgi bağları ulvi duygularla adeta toplumu birbirine kaynaştırır ."

Restorasyon töreninde konuşmaların ardından konser veren Antakya Medeniyetler Korosu duygulu anlar yaşattı. Koro şefi Yılmaz Özfırat, "Çok zaman geçti, çok çabuk unutulduk. Ama unutmayanlar da var. O yüzden bizler unutturmamaya çalışıyoruz. Bugün çok özel bir yer bir kilisemizin restorasyonu yapılacak. Kolay bir süreç değil ama unutulmayıp bu cemaate sahip çıkıldığı için Allah onlardan bin kere razı olsun. İster Hristiyan olsun ister Yahudi olsun ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz insanlar bunu unuttuğu için belki de bu sorunları yaşıyoruz. Bundan dolayıdır ki yaradılanı seviyorum yaradandan ötürü dediğimizi nokta insan alacağız." dedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,

Kaynak: DHA

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