Aziz İhsan Aktaş Davası... Gizli Tanık Yaprak'tan, "Rüşvet İddialarım Tamamen Söyleme Dayalı" İfadesi

Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davanın duruşmasında dinlenen gizli tanık Yaprak, "Rüşvet iddialarım tamamen söyleme dayalı. Duyduklarıma göre ifademi verdim. Duyduklarımın hepsini anlattım. Genel olarak anlattıklarım duyduklarımızla ilgili" beyanında bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek, ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, araba satıcısı sanık Mehmet Sağır, SEGBİS üzerinden dinlendi.

"Biz ayda 30-40 araba satıyoruz. Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle, kendisi ve eşi Yeşim Akpolat'a araba satın aldığı iddia edilen Yeniköy'deki bir galerinin yetkilisi sanık Mehmet Sağır, "Biz bir araç sattık. Müşterimiz bize parasını gönderdi, biz de satışını yaptık. Kendi imzamdan başka bir imza atmadım. Biz ayda 30-40 araba satıyoruz. Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben alıcının kim olduğunu tanımıyorum. Müşteri temsilcimiz ilgilenmiştir. Ben kendi ismimin altına imzamı attım" beyanında bulundu.

Sağır'ın savunmasının tamamlanmasının ardından gizli tanık Yaprak, SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Görüntüsü buzlanan ve sesi uygulamayla değiştirilen gizli tanık Yaprak, "Vermiş olduğum tanıklık ifademi tekrar ederim. Önümde metin yok" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın sorularına, "Verdiğim ifadeyi tekrarlıyorum" yanıtını veren gizli tanık Yaprak'a, Mahkeme Başkanı, "Böyle olmuyor. Bildiklerini hatırladığın kadarıyla anlatman lazım. Yoksa ifadeni okuyarak soracağım" dedi.

Gizli tanık Yaprak da "İfademi okursanız, hatırlatırsanız öyle yapalım" dedi. Mahkeme Başkanı'nın beyanları okuması üzerine, gizli tanık Yaprak, "Vermiş olduğum beyanları tekrarlıyorum. Duyduklarımı zaten ifademde anlattım. Genel olarak anlattıklarım duyduklarımızla ilgili" diye konuştu.

Gizli tanık Yaprak: "Ben ihalelerden anlayan, mevzuattan anlayan biri değilim. Gördüklerimi anlatım"

Mahkeme Başkanı'nın, "Okuduğum beyanlarının tamamı duyduklarına mı dayanıyor" sorusuna gizli tanık "Evet tamamen duyduklarım bunlar" yanıtını verdi.

Sanık avukatlarının, "Detaylı bilgi verir misiniz? Rüşvet iddialarınız söyleme mi dayalı?" sorması üzerine tanık Yaprak, "Rüşvet iddialarım tamamen söyleme dayalı. Duyduklarıma göre ifademi verdim. Duyduklarımın hepsini anlattım" beyanında bulundu.

Rıza Akpolat'ın avukatı, "Araç ihaleleri hakkında detay vermeniz lazım. Hangi araç ve hangi ihale ile ilgili bilginiz var? Siz kamu tanığısınız ve bu yüzden delillendirmelisiniz" diye sordu. Gizli tanık Yaprak ise "Üzerinden bir buçuk yıl geçti. Her şeyi hatırlamıyorum. Ben ihalelerden anlayan, mevzuattan anlayan biri değilim. Gördüklerimi anlatım. Araç ihaleleri hakkında anlattım. Araç kiralama ihalesi. Ben ihaleci değilim. Hangi tarihte olduğunu, hangi ihale olduğunu bilemem. İhalelerdeki araçlara bakarsınız o araçlardır. Ben orada bahsettiğim belediyeden bahsediyorum. Başka bir belediyeden bahsetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Ben duyduklarımı anlattım"

Duruşmada söz alan etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Aziz ihsan Aktaş, gizli tanık Yaprak'a, "Kime, nereden, hangi belediye başkanına para vermişim bir ihale için?" sorusunu yöneltti. Gizli tanık Yaprak, "Ben duyduklarımı anlattım. Beşiktaş Belediyesi'nde olanları tüm Türkiye biliyor zaten" yanıtını verdi.

Aktaş, gizli tanık Yaprak'a, "Hangi 3G ihalesini almışım?" sorusunu yöneltti. Gizli tanık "3G ilaç ihalesi, İBB" yanıtını verdi. Aktaş ise "Ben böyle bir ihale almadım" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Mutlu, "İyi bilmediğiniz ihale konusu hakkında nasıl bu kadar detaylı ifade verdiniz?" sorusuna gizli tanık Yaprak, "En iyi siz bilirsiniz ihale konusunu" şeklinde cevap verdi.

Duruşmaya, yarın sanık avukatlarının savunmasıyla devam edilecek.

Mahkeme Başkanı, "Burada, 'Biz savunma yapmayacağız' diyen ancak uzunca savunma yapan sanık avukatlarını savunma yaptıkları şeklinde not aldım. Bu isimlere yarın söz vermeyeceğim. Zaman kalırsa söz verebilirim. Bu yarın tartışılacak ve 'biz savunma yapmadık' diyecekler muhtemelen. Ancak ben en başında demiştim 'uzun savunma yapmayın' diye" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı duruşmalarda söz verilen ancak uzun savunma yapan avukatların isimlerini okudu.