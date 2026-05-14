Aziz İhsan Aktaş Davası'nda, Esas Hakkındaki Mütalaa Açıklandı, Aktaş'ın 35 Eylemden Cezalandırılması İstendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş Davası'nda, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, "suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 13 ayrı eylem yönünden beraat, 35 farklı eylem bakımından ceza verilmesini istedi. Mütalaada, Rıza Akpolat hakkında "suç örgütü üyeliği" suçundan beraat talep edildi, Akpolat'ın, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "sahtecilik" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, görevinden uzaklaştırılan belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Beşiktaş Belediye Başkanlığı dönemindeki ihaleler nedeniyle tutuklu sanık Rıza Akpolat hakkında çok sayıda "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ceza talep etti. Ancak Akpolat'ın iki eylem yönünden "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılmasına yönelik yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Savcı ayrıca Akpolat'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger hakkında "rüşvet alma" suçundan TCK 252/2 kapsamında ceza istendi. Özcan Zenger'in tutukluluğunun devamı talep edilirken, Zeydan Karalar yönünden tutukluluk ya da adli kontrol değerlendirmesine yer verilmedi.

AHMET ÖZER HAKKINDA, "İHMAL SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan TCK 257/2 kapsamında ceza talep edildi.

Mütalaada, Oya Tekin ve Celal Tekin hakkında, "rüşvet alma" suçundan ceza istendi. Savcı, iki sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kadir Aydar hakkında "rüşvet alma" suçundan ceza talep edilirken, tutukluluk durumuna ilişkin ayrıca değerlendirme yapılmadı.

ÇAYKARA'NIN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN BERAATİ İSTENDİ

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında, "rüşvet alma, rüşvet verme ve rüşvete aracılık etme" suçundan ceza istendi. Çaykara'nın "ihaleye fesat karıştırma" suçu yönünden ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraati talep edildi. Savcı, Çaykara'nın tutukluluğunun devamını istedi.

Erhan Daka hakkında da "rüşvet alma" suçundan ceza talep edilirken, tutukluluğunun devamı istendi.

Ali Rıza Yılmaz hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından ceza talep edildi. Ancak Yılmaz'ın "örgüte yardım" suçundan cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Savcı, Yılmaz'ın tahliyesini talep etti.

Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan hakkında ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan ceza talep edildi. Kazım Gökhan Yankılıç ile Rabil Artan hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da ceza istendi. Savcı, üç sanığın da tahliyesini talep etti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 35 FARKLI EYLEM YÖNÜNDEN CEZA İSTENDİ

Savcı, "suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında, bazı rüşvet eylemleri yönünden "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesini istedi. Mütalaada ayrıca örgüt bünyesinde olduğu belirtilen 16 şirket ile bazı mal varlıklarının müsaderesi talep edildi. Esasa ilişkin mütalaada, Aktaş hakkında 13 ayrı eylem yönünden beraat, 35 farklı eylem bakımından ise cezalandırılma istendi.

Savcı ayrıca, Oya Tekin hakkında "rüşvet alma" suçundan hapis cezası talep etti.

Mütalaada Ahmet Özer hakkında ise iki ayrı eylem kapsamında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırma istendi.

Savcı, Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar hakkında da "rüşvet alma" suçundan hapis cezası talep etti.

Mahkeme Başkanı, bir sonraki celsenin 15 Haziran 2026 tarihinde başlamasının planlandığını bildirdi. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.