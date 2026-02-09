"Aziz İhsan Aktaş" Davası... Rıza Akpolat'tan Kendisine "Yolsuzluk", "Usulsüzlük" Suçlamaları Yönelten Ozan İş'e: "Neden İstifa Etmeyi Düşünmemiş"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisine çeşitli suçlamalar yönelten Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'e "2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılınca 'Artık orada duramam ve ailem Üsküdar örgütünde AK Parti üyesi ve yöneticisi olduğu için beni orada artık yaşatmazlar. Buraya gelip sizinle görev yapmak istiyorum' dediniz mi? Bu kadar yolsuzluğun, usulsüzlüğün, haksızlığın içerisinde; bu kadar bir sistem diye ifade ettiği ve bu kadar usulsüz bir düzenin kurulduğunu iddia ettiği bir belediye yapısında neden istifa etmeyi düşünmemiş? Neden geldiği birime, geldiği kuruma geri dönmeyi düşünmemiştir" diye sordu.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın perşembe günkü duruşmasında, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin duruşma salonunda yapılan, tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilen bugünkü duruşmada Zeydan Karalar ile tutuklu isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın izlediği duruşmaya Aziz İhsan Aktaş yine korumalarıyla geldi.

Seyhan Belediyesi dosyası kapsamında Adnan Tan Dehnioğlu ve Tekin Sönmez, Beltaş A.Ş kapsamında Ahmet Baştaş, Ayben Yanardağ, Esra Yenidünya, Ahmet Aktaş, Gözde Şahin ile Mustafa Emir Güleryüz'ün savunmaları öğleden önce alındı. Öğleden sonra ise ilk olarak Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş savunma yaptı. İş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'a yönelik çeşitli suçlamalar yönelterek "Aziz İhsan Aktaş sürekli belediyeye gelen birisi" dedi.

Baskı altında ifade verdiğini iddia etti

Gözaltına alındığında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, Akpolat'ın avukatının kendisinin yanında olduğunu belirterek baskı altında olduğunu dile getiren İş'e Akpolat'ın avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar, "Beni tanıyor musun? Ben Vatan Caddesi'nde senin yanına geldim mi?" diye sordu. İş de "Rıza Akpolat'ın tek avukatı siz misiniz?" karşılığını verdi.

"Çalışıp ifade vermeye gittim"

Sınar'ın, tutuksuz yargılanmasına karşın 4 kez ifade vermesi sorusuna ise İş, "Bu süreçte yaşanan kamu zararları bende infial yaratmıştır. Zaman zaman ihale dosyalarına çalışıp o şekilde gittim ifade vermeye" ifadelerini kullandı.

Aktaş'tan İş'e: "Aldığım doğrudan teminleri zorlamayla mı verdiniz"

Aziz İhsan Aktaş'ın "Kendisini tehdit ettiğimi ve baskı yaptığımı söyledi, kendisinin görevli olduğu şirketlerden aldığı ihalelerle ilgili birkaç soru soracağım için bu şirketlerin isimlerini öğrenmek istiyorum. Personel A.Ş'de göreviniz nedir" sorusuna İş, "Yönetim Kurulu Başkanı idim" yanıtını verdi. İş, Aktaş'ın "Aldığım doğrudan teminleri zorlamayla mı verdiniz?" sorusuna ise "Ben böyle bir iddia sunmadım. Kendisinin bana parayla ilgili yaptığı baskılardan bahsettim" diye çıkıştı. Aktaş, "Beltaş Genel Müdürü Önder Gedik'in imza attığı 840 milyon çeki Ozan İş'ten tehditle mi aldım" derken İş, "Bu davanın konusu değil" ifadesini kullandı.

Akpolat'tan İş'e: "'Ailem AK Parti yöneticisi olduğu için beni yaşatmazlar' dediniz mi"

Aktaş'ın ardından Rıza Akpolat da "Ozan İş sadece İSKİ'de müfettiş olduğu için mi Beşiktaş Belediyesi'ne geldi, yoksa burada üniversiteden sınıf arkadaşı olmamızın bir etkisi var mıdır? 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılınca 'Artık orada duramam ve ailem Üsküdar örgütünde AK Parti üyesi ve yöneticisi olduğu için beni orada artık yaşatmazlar. Buraya gelip sizinle görev yapmak istiyorum' dediniz mi" sorularını yöneltti. İş ise "2019'daki görüşmemizde kesinlikle aramızda böyle konuşma söz konusu olmamıştır" karşılığını verdi.

"Neden geldiği kuruma dönmeyi düşünmemiştir"

İş'in iddia ettiği yolsuzluklara ve kayırmacılık yönündeki ifadelere dikkat çeken Akpolat, "Kendi mesleğiyle ilgili çok itibarlı cümleler kullandı, saygı duyuyorum, arkadaşımdır. Bugünkü durumdan bağımsız söylüyorum. Neden istifa etmeyi düşünmüyor? Yani bu kadar yolsuzluğun, usulsüzlüğün, haksızlığın içerisinde; bu kadar bir sistem diye ifade ettiği ve bu kadar usulsüz bir düzenin kurulduğunu iddia ettiği bir belediye yapısında neden istifa etmeyi düşünmemiş? Neden geldiği birime, geldiği kuruma geri dönmeyi düşünmemiştir? 13 Ocak sabahına kadar hiçbir şey konuşmamış hatta gözaltına alındığında emniyetteki ifadesinde bile hiçbir şey yok, konuşmamış. Birdenbire vahimmişçesine bu ifadeleri vermiş. Neden istifa etmemiş? Çok merak ediyorum" dedi. İş, "Sonuç itibarıyla Sayıştay tetkikleri ve kamu zararları bellidir. Biz bir şeylerin daha iyi olması umudunu her zaman içimizde taşımışızdır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gidip gitmeme veya kalıp kalmama arasında pek bağlantı kuramadım açıkçası" diye konuştu.

Beltaş A.Ş dosyasından Özgür Gölcük ile Sibel Çelik'in de savunması alındıktan sonra İETT dosyası kapsamında Cevdet Akarsu, Halil İbrahim Kaya, Şevket Eygi, Taşkın Ilıca, Vahdet Melikoğlu ile Veli Rıdvanoğlu'nun savunmaları alınarak duruşma yarına ertelendi.