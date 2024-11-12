Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi - Son Dakika
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Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş için kılınan cenaze namazında helallik alınmadı. Namazı kıldıran İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Değerli kardeşim sizlerden Hüsn-ü şehadet ve helallikte bulunmayacağım" dedi.

12.11.2024 17:59  Güncelleme: 18:40
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen çocukların cenazesine Torbalı Açık Cezaevinden getirilen baba Hakan Akcan da katıldı. Baba Akcan çocuklarının mezarına su döktü.

BABA AKCAN, 5 ÇOCUĞUNUN TABUTUNU TEK TEK ÖPTÜ

5 kardeş için Selçuk Tahsin Ağa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namaza İl Müftüsü Sinan Kazancı ile baba Hakan Akcan, akrabaları ve yakınları katıldı. Cezaevinde tutuklu olan Hakan Akcan cenazeye savcılık izniyle, jandarma eşliğinde katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına hakim olamayan Akcan, çocuklarının yan yana dizili tabutlarını tek tek öptü. Cenaze sonrası 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek olan ve cenaze için jandarma eşliğinde camiye getirilen anne Melisa Akcan'ın ise fenalaştığı için araçtan çıkamadığı öğrenildi.

CENAZE NAMAZINDA HELALLİK ALINMADI

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Değerli kardeşim sizlerden Hüsn-ü şehadet ve helallikte bulunmayacağım. Helallik almayacağım. Burada bize düşen anne ve babası başta olmak üzere yakınlarına ve hepinize sabır ve metanet dilemektir" dedi. Kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Selçuk ilçesindeki Acarlar Mezarlığı'na gönderildi.

Yangında can veren 5 kardeşin cenazesinde kahreden olay
Yangında can veren 5 kardeşin cenazesinde kahreden olay
Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gakko 23:
    Diyecek kelam yok 14 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    SÖZÜN BİTTİĞİ YER DEDİKLERİ BU OLSA GEREK 0 0 Yanıtla
  • Murat Dadalı:
    beş çocuk sahibi kadın ne olursa olsun senin vatandaşın elin multeci sine sahip çıkacağına Kendi yurttasina sahip cikaydin o çocuklar olmezdi yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi - Son Dakika
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