BAE, Kuveyt, Bahreyn ve İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Yerleşim Birimleri İnşa Kararını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri kurulması amacıyla yasa dışı yeni konut inşa kararını onaylamasını kınadı.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin yeni yasa dışı yerleşim konutları inşa etme kararı şiddetle kınanarak, işgal altındaki Filistin topraklarında mevcut tarihi ve hukuki durumu değiştirmeyi hedefleyen tüm uygulamaların reddedildiğinin altı çizildi.
Açıklamada, "Uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden tüm uygulamaların kesin bir şekilde reddedildiği" ve bu tür uygulamaların "bölgede gerilimi daha fazla tırmandırdığı, barış ve istikrara ulaşma çabalarına engel olduğu" ifade edildi.
Orta Doğu'da barışı ilerletmeye yönelik tüm çabaların desteklenmesine vurgu yapılan açıklamada, "İki devletli çözümü ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, uluslararası topluma, "can kayıplarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında durumun daha da kötüleşmesini önlemek adına Gazze'de acil ateşkes sağlanması için çalışma, kapsamlı ve adil bir barışa ulaşmak için tüm çabaları ilerletme" çağrısı yapıldı.
Kuveyt
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuveyt, işgalci İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşa etme kararını ve Kudüs ile Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü Yahudileştirmeye yönelik sürdürdüğü girişimleri kınar ve reddeder." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail ihlallerine karşı güçlü bir şekilde karşı durma çağrısını yineledi.
İsrail'in kararlarına işaret edilen açıklamada, "Dünya ülkeleri hukuka aykırı işgal kararını tanımamalı. Bu kararlar, Orta Doğu'da barış fırsatını yok ediyor, bölgeyi kargaşa ve gerginlik içinde tutuyor." ifadesine yer verildi.
Kuveyt'in Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine yönelik sabit desteğine vurgu yapılan açıklamada, Filistinlilerin de diğer halklar gibi güven ve istikrar içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altı çizildi.
Bahreyn
Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in yasa dışı konut inşa kararını kınayarak, bu kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgede barışa ulaşma şansını tehdit ettiği belirtildi.
Açıklamada, Bahreyn'in Filistin halkını, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekleyen sabit tutumu yinelendi.
İslam İşbirliği Teşkilatı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in kararının, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre yasa dışı olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, "Uluslararası toplum, işgalci İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği tüm suçlara ve ihlallere son verilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmelidir." ifadesi kullanıldı.
Suudi Arabistan ve Katar da İsrail'in söz konusu kararını kınamış ve İsrail'in ihlallerinin bölgede barışı tehdit ettiğine dikkati çekmişti.
İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, 5 Mart'ta, 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasının onaylandığını doğrulamıştı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının onaylanmasına işaret ederek, "mevcut hükümetin Batı Şeria'da son bir yıl içinde 18 bin 515 konut inşasına ruhsat verdiğini" belirtmişti.
İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri
İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.
İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.
Son Dakika › Güncel › BAE, Kuveyt, Bahreyn ve İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Yerleşim Birimleri İnşa Kararını Kınadı - Son Dakika
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