BAE\'nin Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

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(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, "İki ülke arasındaki ilişkiler, liderlerimizin son yıllarda iş birliğini çeşitli alanlarda güçlendirme konusundaki kararlılığı sayesinde dikkat çekici bir gelişme göstermiştir" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "BAE Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biridir" diye konuştu.

BAE'nin Milli Günü, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği'nin evsahipliğindeki resepsiyon ile kutlandı. Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri şöyle konuştu:

"BAE, bölgesel güvenliğin geleceğinin çok taraflı güçlü ortaklıklara ve istikrar ile refahın siyasi ve dayandığına ekonomik barışçıl yollarla sağlanmasına inanmaktadır. Bu anlayışı desteklemek amacıyla, Devletimiz, dost Türkiye Cumhuriyeti gibi stratejik ortaklarla Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalar, ekonomik çeşitliliği artırma stratejisinin bir parçası olara ticaret, sanayi ve yatırım yoluyla güçlü uluslararası ortaklıkları geliştirme hedeflerini içermektedir.

"BAE Filistin'e en fazla insani yardım sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor"

BAE, küresel insani krizlere müdahalede en etkin ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. BAE Devleti, bilge liderliği gölgesinde, Gazze'ye acil insani yardım ve malzeme sağlamış; kardeş Filistin halkına olan tarihi bağlılığı çerçevesinde, kara, deniz ve hava yoluyla yardım ulaştırma çabalarını sürdürmüştür. Resmi verilere göre BAE, bugüne kadar Filistin'e en fazla insani yardım sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

İki ülke arasındaki ilişkiler, liderlerimizin son yıllarda iş birliğini çeşitli alanlarda güçlendirme konusundaki kararlılığı sayesinde dikkat çekici bir gelişme göstermiştir. Ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve büyütülmesini, ayrıca Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması hedeflerinin gerleştirilmesini desteklemek için çalışıyoruz. Bu hedeflerin en önemlilerinden birisi, önümüzdeki yıllarda petrol dışı ticaret hacmini yıllık 40 milyar ABD dolarına çıkarmaktır.

BAE-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme ve ekonomik entegrasyonun geleceğine duyulan iyimserlik, 2023 yılında petrol dışı ticaret hacmini 20 milyar ABD dolarına çıkararak 2022'ye kıyasla yüzde 103,7 oranında bir artış sağladı. Bu başarı, Türkiye'yi BAE'nin en hızlı büyüyen ticaret ortağı haline getirirken, Türkiye'nin BAE'nin dünya çapındaki en büyük altıncı ticaret ortağı olmasını ve ülkenin toplam dış ticaret hacminin yüzde 5,1'inden fazlasını oluşturmasını sağladı."

Şimşek: Ticarette tarihi bir rekor kırdık

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"BAE Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biridir. Ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler mükemmeldir ve her geçen gün güçlenmektedir. 2023 yılında sayın Cumhurbaşkanımız ve BAE Devlet Başkanı liderliğinde ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile ülkelerimiz arasındaki ilişki düzeyi yükseltildi. Bu adımla birlikte ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha da derinleşti. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu ticaret rakamlarına da yansıdı, tarihi bir rekor kırdık. Türkiye BAE'nin en büyük ticaret ortağı oldu.

BAE, Orta Doğu coğrafyasında büyük bir başarı hikayesidir. Başarısı bizi mutlu ediyor."

Varank: BAE ile çok farklı alanlarda verimli iş birliklerimiz var

Varank ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"En zor zamanlarda dahi kardeşlik içerisinde birbirimize karşılıklı desteğimizi sürdürdük. Bölgesel ve küresel meselelerde, barış ve istikrar çabalarına dayanışma içerisinde birlikte destek verdik. Diplomatik ilişkilerimizin 51'inci yılını kutluyoruz. Güçlü temellere dayalı Türkiye-BAE ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişmeler bizler için büyük bir iftihar vesilesidir. Liderlerimiz arasındaki güçlü iletişim, ortaya koydukları irade sayesinde ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. BAE ile savunma sanayinden tarıma, sağlıktan eğitime, teknolojiden inşaata çok farklı alanlarda verimli iş birliklerimiz var. İmzalanan anlaşmalar sayesinde ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye devam ediyoruz. Ticaret hacmimiz her yıl katlanarak artıyor."