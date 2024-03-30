BAE ve Ürdün, Gazze'ye havadan insani yardım indirdi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım indirdiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, BAE Silahlı Kuvvetleri ile Ürdün Hava Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ne havadan 5. kez yardım bıraktığı belirtildi.

Gazze'ye havadan 44 ton yardımın indirildiği aktarılan açıklamada, yardımların gıda malzemelerden oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki Filistin halkına yardım için BAE ve Ürdün arasındaki koordinasyon ve işbirliğine vurgu yapıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, BAE, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

Ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü bildirilmişti.