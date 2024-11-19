Baerbock: Putin'in Nükleer Tehditleri Bizi Korkutamaz - Son Dakika
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Baerbock: Putin'in Nükleer Tehditleri Bizi Korkutamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Putin'in nükleer doktrinini onaylamasının korkutamayacağını ifade etti.

19.11.2024 18:16
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak sağlayan doktrini onaylamasının kendilerini korkutamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve İngiliz mevkidaşı David Lammy de toplantıya video aracılığıyla katıldı.

Baerbock, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Putin'in Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana defalarca korku yaymak için uğraştığını belirterek, "Tekrar tekrar ne söylenirse söylensin gözümüzü korkutamayacaklar." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 1000 gündür sürdüğüne işaret eden Baerbock, "Avrupa'daki özgürlüğümüz Avrupa barışına bağlıdır. Ukraynalılar sadece kendi özgürlüklerini ve ülkelerini savunmuyor, Ukraynalılar da 1000 gün ve gecedir Avrupa barışımızı savunuyor." diye konuştu.

Baerbock, Avrupalılar olarak birlikte durduklarını ve birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayarak, "Artık Avrupa'nın güvenliğini ve savunmasını yeni bir temele oturtmanın ve transatlantik ittifakımızı zayıflatmak yerine daha da güçlendirmenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, diğer mevkidaşlarıyla Avrupa'nın güvenliğini korumak ve caydırıcılık yeteneklerini güvence altına almak için NATO'nun Avrupa ayağının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

"Nükleer yanıt" doktrini

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanınırken, insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken, söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Kaynak: AA

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