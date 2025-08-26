Patron odasına silahlı saldırı! Yere yatarak ölümden kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Patron odasına silahlı saldırı! Yere yatarak ölümden kurtuldular

Haberin Videosunu İzleyin
Patron odasına silahlı saldırı! Yere yatarak ölümden kurtuldular
26.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Patron odasına silahlı saldırı! Yere yatarak ölümden kurtuldular
Haber Videosu

İstanbul Bağcılar'da bir kumaş firmasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişinin panik içinde yere yatarak ölümden kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar'da bir kumaş firmasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde içeride bulunanların saldırı sırasında yere yatarak ölümden kurtulduğu anlar görülüyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bulunan bir kumaş firmasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişinin panik yaşadığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Görüntülerde, saldırı sırasında içeride bulunanların yere yattığı anlar görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan firmanın piyasaya olan borçlarını ödemediği iddia edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, İstanbul, Politika, Güvenlik, Bağcılar, 3-sayfa, Güneşli, Ekonomi, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patron odasına silahlı saldırı! Yere yatarak ölümden kurtuldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail’e karşı etkili önlemler almalı İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail'e karşı etkili önlemler almalı
Vizontele’deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın’ın seslendirdiği ortaya çıktı Vizontele'deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın'ın seslendirdiği ortaya çıktı
Ahmed Kutucu Galatasaray’dan ayrılıyor İşte yeni takımı Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar

14:09
Malazgirt’teki programa damga vuran kare: Bahçeli’nin yanındaki isme dikkat
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat
11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 14:17:00. #7.12#
SON DAKİKA: Patron odasına silahlı saldırı! Yere yatarak ölümden kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.