Bağdat\'ta dev çam ağacına Gazze\'deki çocukları temsilen \'kefenli çocuk maketleri\' asıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezine yeni yıl dolayısıyla yerleştirilen dev çam ağacına İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 9 bini aşkın çocuğa dikkati çekmek için "kefenli çocuk maketleri" asıldı.

Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'ndaki dev yılbaşı ağacına Gazze'de öldürülen çocukları temsilen "kefenli çocuk maketleri" ile Filistin bayrakları yerleştirildi.

Ağacın çevresine ise İsrail saldırıları sonucu yerle bir olan Filistinlilerin evlerini simgeleyen topraklar bırakıldı.

Cennet kuşları yılbaşı ağacında

AA muhabirine konuşan Iraklı Riyad Ebu Muhammed, "Bağdat'ta yeni yıl ağacında cennet kuşları olan Filistinli şehit çocukların maketlerini görünce duygulandım." dedi.

Muhammed Casim isimli bir diğer Iraklı da Gazze ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Filistin'de yaşanan acılar nedeniyle yeni yıl kutlaması yapmayacaklarını söyledi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında 21 bin 822 Filistinliyi öldürdü. Öldürülenlerden en az 9 bini çocuk.