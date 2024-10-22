Bahçeli: Yenidoğan Çetesi Adaletin Neresinde? - Son Dakika
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Bahçeli: Yenidoğan Çetesi Adaletin Neresinde?

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, yenidoğan çetesi olaylarını kınayarak adalet çağrısında bulundu.

22.10.2024 12:01
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(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin, "Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir" dedi. Kadın ve çocuklara yönelik artan şiddetin görünür kılınmasının organize bir durum olduğunu ifade eden Bahçeli, "Devlet- millet uyumunu sakatlayacak, kahreden olayların zincirleme halinde sosyal ve ulusal medyadan ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik istifa çağrılarına tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik ihmal iddiaları ve istifa çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Bakanlık, vaziyete zamanında müdahil olmuştur. Görevi suistimal, savsaklama, kötüye kullanma diye bir şey söz konusu değildir. Teftiş mekanizması gecikmeksizin yapılmıştır" dedi.

"Provakasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir"

Devlet Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"Bizim inancımıza göre insan, yaratılmışların en şereflisidir. Bir de esfel-i safilin vardır ki bu kategoriye girenler cehennemin en aşağısı tabakasında olanların sıfatıdır. Bebeklere, çocuklara, kadınlara, mazlum ve masum bütün insanlara kast edenler esfel-i safilindir. Yeni doğan bebeklere SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötanaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar emin olunuz sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüzkarasıdır. Bu çete kana susamış katiller güruhudur. Bu ölüm çetesinin failleri arasında geçen konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra şöyle düşündüm; bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Adeta düğmeye basılmışçasına kadınlara, bebeklere, çocuklara yönelik cinayet ve saldırı furyasının seriye bağlanması ardından eş zamanlı olarak toplumsal infialin kışkırtılarak siyasi propaganda aparatı olarak kullanılması başka bir tertibin ihtimalini akla getirmektedir. Elbette suçun önlenmesi ve suçluların ceza alması milletin en büyük talebidir fakat toplumsal dokumuzu sarsacak, devlet- millet uyumunu sakatlayacak, kahreden olayların zincirleme halinde sosyal ve ulusal medyadan ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir."

"Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir?"

Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik eleştirilerle ilgili ise şunları ifade etti:

"10 özel hastanenin faaliyeti durdurulmuş, çalışma ruhsatları iptal edilmiştir. Bakanlık, vaziyete zamanında müdahil olmuştur. Görevi suistimal, savsaklama, kötüye kullanma diye bir şey söz konusu değildir. Teftiş mekanizması gecikmeksizin yapılmıştır. Polis ve jandarmamız suçluların peşine düşmüştür. Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Yargıya taşınmış ağır bir olayı anında istismar etmek, siyasete malzeme yapmak, önüne gelene çamur atmak ahlaksızlıktır. Sağlık Bakanı'nın il müdürlüğü döneminden itibaren sergilediği dürüst, tavizsiz ve sağlam duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerine en ağır cezasının verilmesini istiyor, savcımızı gönülden kutluyorum."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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