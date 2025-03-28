Bakan Bayraktar, üniversite öğrencileriyle "Koca Yusuf" sondaj kulesine çıktı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, üniversite öğrencileriyle "Koca Yusuf" sondaj kulesine çıktı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Bülent Sadioğlu-8 Sahası'nda bulunan "Koca Yusuf" sondaj kulesini, Türk mühendislerinin tasarladığını ve ürettiğini belirterek, "Yerlileşme hedeflerimiz, adımlarımız, bundan sonra da...

28.03.2025 21:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Bülent Sadioğlu-8 Sahası'nda bulunan "Koca Yusuf" sondaj kulesini, Türk mühendislerinin tasarladığını ve ürettiğini belirterek, "Yerlileşme hedeflerimiz, adımlarımız, bundan sonra da artarak devam edecek." dedi.

Bakan Bayraktar, İstanbul ve Ankara'da maden, petrol, enerji ve jeoloji mühendislik fakültelerinde okuyan 14 öğrenciyle "Koca Yusuf" sondaj kulesine çıktı, birlikte öz çekim yaptı.

Buradaki açıklamasında, "Koca Yusuf" adını verdikleri kulenin, 2016'da başlattıkları milli enerji ve maden politikasında ortaya koydukları yerlileşme hedefinin önemli bir nişanesi ve göstergesi olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sadece enerjideki dışa bağımlılığımızı yani petrol ve doğal gazdaki dışa bağımlılığımızı bitirme hedefi ortaya koymadık, aynı zamanda dedik ki 'Bu sektörde, bu endüstride kullanılan ekip ve ekipmanda da dışa bağımlılığımızı bitirelim.' O anlamda bu ortaya koyduğumuz çalışmaların sonucu olarak bugün burada gördüğünüz, dışarıdan gelen kulelerden hiçbir farkı olmayan, çok güçlü sondaj yapma kabiliyeti olan bu eser, tamamen Türkiye'de yapılmış, Türk mühendislerinin dizayn ettiği, tasarladığı ve ürettiği bir kule. Bu yerlileşme hedeflerimiz, adımlarımız, bundan sonra da artarak devam edecek."

Bakan Bayraktar, daha sonra üniversite öğrencileri, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) personelinin katılımıyla Esma Çevik Yaşam Alanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarın ardından Bayraktar, aynı alanda basına kapalı gerçekleştirilen programda gençlerle sohbet etti.

Programlara, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TPIC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar, üniversite öğrencileriyle 'Koca Yusuf' sondaj kulesine çıktı Açıklaması - Son Dakika

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