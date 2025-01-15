Bakan Bolat, 2025 İhracat Eylem Planı\'nı Açıkladı

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Basın Toplantısı'nda konuştu. Bolat, "2025 yılı için destek bütçemiz, yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Ticaret Bakanlığı olarak, toplam bütçemiz 56 milyar liraya çıkarıldı. 13,5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi. İhracat finansmandaki maliyet önümüzdeki ay da yeni bir düşürülmeye gidecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nde düzenlenen İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Basın Toplantısı'na katıldı. Programda, Bakan Bolat'ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektör paydaşları ve basın mensupları da yer aldı.

2025'TE MAL VE HİZMET İHRACATI OLARAK 390 MİLYAR DOLAR GETİRİ HEDEFİ

Programda konuşan Bakan Bolat, Dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı azalırsa, para ve döviz kuru piyasalarında istikrar olacağını ve öngörülebilirliğin artacağını belirterek, "Böylece, fiyatlama noktasındaki belirsizlik ortadan kalkar. Bu nedenle öncelikle mal ve hizmet ihracatını artırmak, dış ticaret açığını makul seviyelere indirmek, cari işlemlerde dengeye yaklaşmak en öncelikli hedefimizdir. 3 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanımız, toplantımıza katılarak 2024 yılı mal ve hizmet ihracat rakamlarını açıklamıştı. Rekorları açıkladı. 2025 yılı hedeflerini ortaya koydu ve bizden 2025'te mal ve hizmet ihracatı olarak 390 milyar dolar getiriyi hedef olarak önümüze koydu. İnşallah bunu da başaracağız. Bu yıl 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı sağladık" dedi.

PLAN, 77 EYLEM MADDESİNDEN OLUŞUYOR

2025 Eylem Planı'nda yer alacak çalışmalara değinen Bakan Bolat, "Mal ve hizmet ihracatını artıracak yeni destek mekanizmaları, projeler ticaret diplomasinin güçlendirilmesi, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve ihracat finansmanının hem kaynak olarak hem maliyet olarak uygun hale getirilmesini kapsayan 77 eylem maddesinden oluşan bir 2025 İhracat Eylem Planı'nı açıkladık. Bunun birinci maddesi, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılara verdiğimiz Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinden oluşuyor. İkincisi, özellikle mal ihracatına yönelik faaliyetlerden oluşuyor, destek mekanizmaları, iyileştirmeler, yeni projeler var. Üçüncüsü, hizmet ihracatına yönelik faaliyetler ve destekler. Dördüncüsü, ticaret diplomasisi. Çok taraflı bölgesel ve ikili ilişkiler yapacağımız bu temaslar. Beşincisi, ihracatı kolaylaştırmak amacıyla gümrüklerde alacağımız tedbirler. Altıncısı da ihracat finansmanı için 18 eylem maddesinden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

'KREDİ FİNANS MALİYETİ YÜZDE 29,90'A DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDU'

Eximbank sermayesinin artışına vurgu yapan Bakan Bolat, "2025 yılı için destek bütçemiz, yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Ticaret Bakanlığı olarak, toplam bütçemiz 56 milyar liraya çıkarıldı. Bunun içinde 33 milyar lira mal ve ihracat, DFİF destekleri olarak ayrıldı. Tahminimiz, toplamda 27 bin 800 mal ve hizmet ihracatçımız bu destekten faydalanacaktır. İkinci önemli eylem grubu, finansman konusu. Burada ihracatçılarımızın en büyük sıkıntısı olan finansmana erişim noktasında gerçekten bütün imkanlarımızı kullandık. 13,5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi. 1 Ocak'ta yeni yıla girerken, bir müjde vermiştik, ihracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29,90'a düşürülmüş oldu. 6 puan indirim sağladık. Şimdi bu basın toplantısı vesilesiyle bir hayırlı haber ile önümüzdeki ay bu müjdeyi almak için çalışıyoruz. İhracat finansmandaki maliyet önümüzdeki ay da yeni bir düşürülmeye gidecek" şeklinde konuştu.

'13 ÜLKE İLE MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR'

Serbest ticaret anlaşmalarının devam ettiğini belirten Bolat, "Türk Ticaret Bankası devreye girdi. Uzun süredir uykuda olan toparlanma ve rehabilitasyon süreci içinde olan Türk Ticaret Bankası, 2024 yılının Eylül ayından itibaren aktif bankacılık faaliyetine başladı. ve bu yıl 2024'ü, 12 milyar Türk lirası tutarında klasmanla kapattı. 2025 yılı hedefi yıl sonuna kadar ihracatçılara 200 milyar liraya varan bir finansman desteği sağlamaktır. 23 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız bulunmakta. 13 ülke ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamında, Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Endonezya ile görüşmeler devam etmekte, Birleşik Krallık STA'sının güncelleme süreci teknik toplantılarla sürmekte ve ilk tur müzakerelerine ise yakın zamanda başlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.