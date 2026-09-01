Bakan Çiftçi: Komşularımızın güvenliği bizim için değerli

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Biz Türkiye'de kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de ayrı görmüyoruz. Türkiye'nin güvenliği ne kadar önemliyse komşularımızın güvenliğini de aynı ölçüde önemli ve değerli görüyoruz." dedi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Çiftçi, mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili tarafından törenle karşılandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çiftçi ve Tamazaşvili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çiftçi, bugün Gürcistan'da olmaktan, mevkidaşı Tamazaşvili ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülkenin tarihi ve köklü geçmişe sahip stratejik ortak olduğunu belirten Çiftçi, "Heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve bu çerçevede iki ülke arasındaki, Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliği alanlarını karşılıklı olarak değerlendirmiş olduk. Biz Türkiye'de kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de ayrı görmüyoruz. Türkiye'nin güvenliği ne kadar önemliyse komşularımızın güvenliğini de aynı ölçüde önemli ve değerli görüyoruz." diye konuştu.

Zaman zaman Türkiye'de suç işleyen yeni nesil suç örgütü mensuplarının da kimlikle geçiş kolaylığından faydalanarak Gürcistan'a geldiğini ve burada barındıklarını bildiklerini dile getiren Çiftçi, "Bundan dolayı da onlar nasıl suç işlerken sınır ötesini aşıyorlarsa, sınırı aşarak buraya geliyorlarsa biz de ilişkilerimizi sınır aşarak daha da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, ziyaretlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Gürcistan makamlarıyla yapmış olduğumuz işbirliği ve güç birliği neticesinde toplamda 866 kişinin ülkemize iadesi ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Sadece bu yıl ülkemize iadesi sağlanan kişi sayısı 438. Bu da karşılıklı işbirliğimizin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da Sayın İçişleri Bakanına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu kıymetli işbirliğinin artarak devam etmesini diliyorum."

Yeni nesil suç örgütlerinin hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ettiğine dikkati çeken Çiftçi, "Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapıları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyor." dedi.

Bakan Çiftçi, hiçbir ülkenin bu sorunla tek başına baş edemeyeceğini vurgulayarak, karşılıklı ve operasyonel işbirliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.

Bu örgütlerin bir yandan siber dolandırıcılık, bir yandan uyuşturucu ticareti, iş yeri kurşunlama, haraç isteme, tehdit ve silahlı saldırı gibi eylemler gerçekleştirdiklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gürcistan'a yaptığımız bu yüksek düzeyli ziyaretimiz de hem işbirliğimizi hem de güç birliğimizi daha da artırma noktasında, ben bugüne kadar vermiş oldukları kıymetli desteklerden dolayı Sayın İçişleri Bakanına, değerli mevkidaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu kıymetli işbirliğinin devam etmesini niyaz ediyorum.

Türkiye olarak bundan sonra da bu tür ziyaretlerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Bu ziyaret ilkti, Gürcistan'a verdiğimiz değerin de bir yansıması olarak. Bundan sonra da inşallah sırayla Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya benzer ziyaretlerimiz olacak. Benzer taleplerimizi, işbirliğimizi bu ülkelerle de geliştirmiş olacağız."

"Bu mutabakat zaptıyla beraber işbirliği daha da artacak"

Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Gürcistan Başbakanı arasında bir ortak iradenin olduğunu görüyoruz. Stratejik ortaklık olduğunu söylemiştim. Biz bu iradeyi daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullanarak, İçişleri Bakanlığı olarak bunu sahaya daha kuvvetli bir şekilde yansıtmak istediklerini belirtti.

Bundan dolayı da Gürcistan makamlarıyla yaptıkları bu temasların gelecek günlerde diğer ülkelerle de olacağını, onlara da benzer ziyaretler gerçekleştireceklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Polis Akademilerimiz arasında da bugün bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Polis Akademisi Başkanımız da burada. Bugüne kadar hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından Gürcü öğrencilere yönelik olarak birtakım eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmişti. Bundan sonra inşallah bu mutabakat zaptıyla beraber bu işbirliğinin daha da artacağını ifade etmek istiyorum. Var olan Ortak Temas Merkezi'nin seviyesinin daha da güçlendirilmesini, hukuki bir temele oturtulması da bugünkü gündem maddelerimizden birisi."

Çiftçi, bugünkü ziyaretlerinden güzel gelişmeler beklediklerini yineleyerek, "Misafirperverliklerinden dolayı Sayın Bakan'a tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da kendisini Türkiye'de ağırlamaktan, misafir etmekten, ilişkilerimizi daha da geliştirmekten, derinleştirmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum." dedi.

"Kontrol mekanizmalarını daha da güçlendirmek mühim"

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili de Çiftçi ve heyetine, Gürcistan'ı ziyaret etmeleri ve verimli görüşmeler gerçekleştirmeleri dolayısıyla teşekkür ederek???????, "Bugün Gürcistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kolluk alanındaki mevcut önemli işbirliği konularını ele alıp, bu işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için somut yönler belirlemiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan için önemli bir stratejik ortaktır. Ülkelerimiz uzun yıllara dayanan dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve çok yönlü işbirliği deneyimiyle birbirine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülkenin kolluk birimleri arasındaki mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi hususunda hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiklerine dikkati çeken Tamazaşvili, şöyle devam etti:

"Deneyim paylaşımı açısından, Gürcistan İçişleri Bakanlığı için Türk tarafıyla işbirliği, bilhassa organize suç, yasadışı göç, siber suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, acil durum yönetimi ve devlet sınırlarının korunması hususlarında büyük önem taşımaktadır. Bir yandan vatandaşlarımızın iki ülke arasında serbest ve güvenli dolaşımı bizim için önemlidir, diğer yandan ise yasadışı göç ve diğer sınır aşan suç türlerine karşı kontrol mekanizmalarını daha da güçlendirmek mühimdir. İkili görüşmede, uluslararası hukuki işbirliğine de özel önem gösterdik. Aranan şahıslar meselesini, bu yöndeki işbirliğinin güçlendirilmesini ve ilgili hukuki mekanizmaların etkin kullanımını ele aldık. Bu süreçte polis ataşeleri önemli bir rol oynamaktadır ve onların katılımı ve günlük faaliyetleri, birimlerimiz arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine daha da katkıda bulunmaktadır. Yaptıkları çalışmalar için kendilerine teşekkür etmek istiyorum."

Tamazaşvili, bu doğrultuda mesleki gelişim ve deneyim paylaşımının da önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bugün Gürcistan İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi ile Türkiye Polis Akademisi arasında bir eğitim işbirliği mutabakat zaptının imzalanması kaydedilmesi gereken bir husustur. Bu anlaşmanın, mesleki eğitim ve bu konudaki deneyim paylaşımı doğrultusunda işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bugünkü resmi ziyaret, Gürcistan ile Türkiye arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin sonuç odaklı ve karşılıklı güvene dayalı olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Gelecekte de bu işbirliğini aktif olarak sürdürmeye ve ülkelerimizin güvenliği ile vatandaşlarımızın korunmasına ilişkin zorlukların üstesinden birlikte gelmeye hazırız. Gürcistan ziyaretleri ve verimli işbirlikleri için Türk mevkidaşıma ve heyet üyelerine bir kez daha teşekkür ederim. Gürcistan ile Türkiye İçişleri Bakanlıkları arasındaki yakın koordinasyonun gelecekte de devam edeceğine ve daha da güçleneceğine inanıyorum."