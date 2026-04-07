Bakan Ersoy: Türkiye'mizin dört bir yanında çok önemli projelere imza attık
Bakan Ersoy: Türkiye'mizin dört bir yanında çok önemli projelere imza attık

07.04.2026 11:23
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 24 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Kültürel mirasımızı korumak yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret, toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Osmaniye Valiliği'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Ersoy, burada açıklama yaptı. Osmaniye'nin sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda vatanına, milletine bağlı insanlarıyla da ülkenin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu topraklar, Cumhur İttifakı'nın önemli yapı taşlarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketidir. Bu yönüyle Osmaniye, milli birlik ve beraberlik ruhunun da simge şehirlerindendir. Bu kıymetli şehrimizin hem kültür varlıklarının korunması hem de turizm potansiyelinin hak ettiği seviyeye ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, son 24 yılda Türkiye'mizin dört bir yanında çok önemli projelere imza attık. Bu vesileyle sizlerle Cumhurbaşkanımızın bir talimatını da paylaşmak isterim. Bizlere hep 'Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun. Turizm potansiyelini ise hep bir üst çıtaya taşıyın, taşıyın ki turizmden esnafımız da kazansın, ulaştırma, gıda gibi sektörlerde iş yapanlar da iş- AŞ kazansın' der. Ama konu Osmaniye olunca ayrı bir hassasiyetle davranır Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu talimat üzerine biz de gereğini her zaman yaptık, yapıyoruz. Kültürel mirasımızı korumak yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil; aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmaktır. Bu anlayışla Osmaniye'deki tüm kültür varlıklarımızı bilimsel yöntemlerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin turizmde yakaladığı ivme ve elde ettiği rekorlar, Anadolu'nun her köşesindeki şehirlerimizin potansiyelinin doğru politikalarla nasıl değerlendirildiğinin en açık göstergesidir" dedi.

'678 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Osmaniye'ye 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 678,8 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini de kaydeden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Modern kültür altyapısının güçlendirilmesi adına Osmaniye Cebeli Bereket, Düziçi Karacaoğlan ve Kadirli Aşık Fermani Kültür Merkezlerini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizi kültür ve sanatla daha güçlü buluşturmak, bu şehirde üretimi ve kültürel katılımı artırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Osmaniye'de kültür merkezlerimizi sadece etkinlik alanı değil; aynı zamanda birer üretim ve buluşma mekanı olarak konumlandırıyoruz. Kısa kısa sizlerle yaptıklarımızı paylaşmak isterim. Konaklama altyapısında da önemli bir gelişim sağladık. 2002 yılında yalnızca 1 işletme belgeli tesis ve 104 yatak kapasitesi varken, bugün 14 tesise ve 978 yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Bu artış, Osmaniye'nin turizmde yükselen bir değer olduğunun en somut göstergesidir. Tanıtım alanında da Osmaniye'yi yalnız bırakmadık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız (TGA) aracılığıyla hem yurt içi hem yurt dışında etkin tanıtım çalışmaları yürüttük. Dijital PR projeleri kapsamında gerçekleştirilen influencer ağırlamaları ile milyonlarca kişiye ulaştık. Sadece 2025 yılında yapılan iki ayrı projeyle toplam 2 milyon erişim elde ettik. GoTürkiye platformumuzda Osmaniye'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerini 10 farklı dilde dünyaya anlatıyoruz. Ayrıca Osmaniye'nin zengin mutfağı, yerel ürünleri ve özgün lezzetleri de turizm açısından önemli bir değer taşıyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarla da şehrimizin gastronomi potansiyelini daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında 27 ülkede gerçekleştirdiğimiz dijital reklam kampanyalarıyla 4,9 milyon gösterim sağladık. Sosyal medya çalışmalarımızda da her geçen yıl artan bir etkileşim yakalayarak Osmaniye'nin dijital görünürlüğünü güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda tesislerimizin yüzde 81,25'inin belgelendirilmiş olması bizler için son derece kıymetlidir. Bu, Osmaniye'nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimsediğinin açık bir göstergesidir."

'BU ŞEHRİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ'

"Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye'ye yatırım yaptık hem de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine katkı sağladık" diyen Bakan Ersoya, "2002-2026 yılları arasında yerel yönetimlerin altyapı projelerine 36,5 milyon lira kaynak sağladık. Bizler, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Osmaniye'de de turizmi, kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, şehrimizin sahip olduğu tüm değerleri koruyarak, geliştirerek ve tanıtarak hak ettiği noktaya ulaştırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarıyı sadece merkezi yönetimle değil, yerel yönetimlerimiz, sektör temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte, ortak akılla elde ediyoruz. Osmaniye'de de bu güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacağız. Osmaniye, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla potansiyeli çok yüksek bir şehrimiz. Bugün de görüşmelerimizde 'Yeni ne gibi adımlar atabilirizi' konuşacağız. Bizler her zaman Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Osmaniye için attığımız her adım, aslında Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adımdır. Bu şehri hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Kaynak: DHA

