Bakan Göktaş: 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz

27.02.2026 21:35
27.02.2026 21:35
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin örnek bir yaşam modeli sunduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyüğü ve ödüllü bu kurumumuzla, 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin örnek bir yaşam modeli sunduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyüğü ve ödüllü bu kurumumuzla, 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde düzenlenen 'Çınarlarımızla Vefa İftarı' programında konuştu. Asırlık bir merhamet çınarının gölgesinde, ramazanın rahmet ve bereketinde Darülaceze sakinleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Göktaş, "Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizi şefkatiyle saran, duasıyla yolumuzu aydınlatan değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum diye konuştu.

'DARÜLACEZE, KOŞULSUZ BİR ŞEFKAT KAPISIDIR'

Darülaceze'nin, insana hürmeti esas alan kadim devlet geleneğinin en görkemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, kurumun II. Abdülhamid'den kalan bir miras olduğunu belirtti. Göktaş, "Devletimizin kimseyi yalnız bırakmadığının en kıymetli göstergesi olan Darülaceze, ihtiyaç sahibine önce 'hoş geldin' diyen koşulsuz bir şefkat kapısıdır dedi.

Darülaceze'nin hiçbir ayrım gözetmeden herkese aile sıcaklığını sunan güvenli bir liman olduğuna işaret eden Göktaş, barınmadan sağlığa, eğitimden sosyal desteğe kadar geniş bir hizmet ağı bulunduğunu kaydetti. Göktaş, "Darülaceze bu anlamda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizin en değerli abidesidir ifadelerini kullandı.

'DARÜLACEZE, ÖRNEK BİR YAŞAM MODELİ SUNUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetiyle büyüklere sunulan hizmetlerin her geçen gün daha ileri taşındığını dile getiren Göktaş, "Dünyada bir eşi ve benzeri olmayan bu hayır kurumunu modern imkanlarla güçlendirerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri; geniş yaşam alanları, rehabilitasyon merkezleri, hasta poliklinikleri, çocuk yuvası ve atölyeleriyle örnek bir yaşam modeli sunuyor. Avrupa'nın en büyüğü ve ödüllü bu kurumumuzla 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Türkiye'nin ilk resmi Alzheimer ve Demans Bakım Merkezi'nde özel ihtiyaçlara yönelik sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini kabul eden Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile yaşlı ve engelli bakımı alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlıyoruz" dedi.

'GÜVEN VE HUZUR VEREN BİR YUVA OLMAYA DEVAM EDECEK'

Darülaceze'nin köklü yapısını ve kurumsal hafızasını Türkiye'nin dört bir yanına taşımayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "Düzenlememiz yürürlüğe girdiğinde, Darülaceze'nin bakım tecrübesini İstanbul'dan bütün Türkiye'ye, ardından inşallah dünyaya yaygınlaştıracağız. Darülaceze, sosyal devlet vizyonumuzun en seçkin örneklerinden biri olarak güven ve huzur veren bir yuva olmaya devam edecek" dedi. Büyüklerin toplumun hafızası ve duası olduğunu vurgulayan Göktaş, sosyal devlet anlayışının hürmet ve vefa bilinciyle şekillendiğini belirtti. Devletin kudretinin vatandaşına uzattığı şefkat eliyle ölçüldüğünü ifade eden Göktaş, büyükler için sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

