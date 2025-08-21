Bakan Göktaş: 81 ilde kardeşlik sofralarında buluşacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "81 ilimizde terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programı kapsamında Muğla'ya geldi. İlk olarak Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Göktaş, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile protokol üyeleri de hazır bulundu.

Muğla Valiliği'nde basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, medeniyetler beşiği Muğla'da, şehrin ihtiyaçlarını görmek açısından ziyaretlerin kıymetine değinerek, "Bu minvalde Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle istişarelerimiz sonucunda ilimizin gerçek ihtiyaçları, önümüzdeki dönemde yatırım planında olanlar, mevcut yatırım programlarında olanlar ve önümüzdeki dönemde şehrin ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalarımızı ele aldık. Bu çalışmalar bizler için sadece proje ve hizmet üretmek değil aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermektir. Dolayısıyla hizmet ve eser siyasetimizin de bir tezahürüdür. Hizmetlerimizi şehrin ihtiyaçlarına yönelik de şekillendiriyoruz. Muğla'da doğurganlık oranımız 1,23. Dolayısıyla burada da yaşlanan bir nüfusumuz var. Aynı zamanda da ailelere yönelik yeni çalışmalarımızı da ele aldık. Bu çalışmalarımıza yönelik de istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Muğla'ya güzel yatırımlar da getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SON 24 YILDA 122 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Göktaş, hizmet anlayışlarının temelinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda insanı merkeze alan sosyal bir hizmet anlayışı hayata geçiriyoruz ve geliştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ortamlarda büyümeleri, kadınların güçlendirilmesi, ailelerin daha güçlü, daha güvenli ortamda yol alması, engelli bireylerimizin ve yaşlarımızın aktif ve sağlıklı yaş almaları bizler için çok değerli. Bu kapsamda Muğla'da son 24 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 8,6 milyar lirayı aştı. Muğla'da 8 sosyal hizmet merkezimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana 89 bin 109 haneye bizzat ziyaretler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan hanelerde tespit ettik. 2 'Aile Destek Merkezi'mizle hem kadınların hem gençlerin hem de çocukların güçlenmesine, mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Çocuk hizmetlerimizi koruyucu aileden eğitim ve gelişim programlarına kadar çok geniş bir yelpazede ele alıyoruz. Evlatlarımızın ev ortamında sağlıkla büyümesini önemsiyoruz. Sosyal ve ekonomik destek hizmetleriyle çocukların, ailelerin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Muğla'da 1314 çocuğumuza sosyoekonomik destek sağlıyoruz. Bu kapsamda 2012'den bugüne 313,1 milyon liralık Muğla'ya destek aktardık" açıklamalarında bulundu.

'KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMA ANLAYIŞIYLA HİZMET VERİYORUZ'

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşlarımızda 126 çocuğumuza bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Kadınları mesleki eğitimi, girişimcilik, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle destekliyoruz. 23 kadın kooperatifimize bu minvalle destek sağlıyoruz. Engelli bireyler için erişilebilirlik önceliğimizdir. 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 146 engelli bireyimize destek sağlıyoruz. Bu merkezde gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan finansmanı Bakanlığımız tarafından sağlanan 2 özel engelli bakım merkezimizde de 134 engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 203 büyüğümüze destek veriyoruz. Evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza aslında çok önemli bir destek sağlıyoruz. Bu sayede ailelerin yanında bakım hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Muğla'da bu ay 4 bin 99 ailemizi de bu hizmetten faydalandırıyoruz. 2006'dan beri evde bakım yardımına Muğla'ya aktarılan rakam ise 1,9 milyar liradır. Diğer yandan kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hizmet veriyoruz."

'YATIRIM PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

"Muğla'da da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla devletimizin şefkatini Muğla'nın her köşesine ulaştırıyoruz" diyen Bakan Göktaş, ayrıca, "2003-2025 yıllarında sosyal yardımlaşmaya 6,4 milyar lira kaynak aktardık ve Milas'a diğer yandan yatırım projelerimiz devam ediyor. 3 yatırım projemizi tamamladık. Az önce Valimiz ve milletvekillerimizle istişaremizde de Milas'a kazandıracağımız huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin yanında da bir de engelsiz yaşam merkezini en kısa sürede inşallah Muğla merkeze de kazandıracağız. Fethiye'de de hayata geçireceğimiz sosyal hizmet merkezimiz bulunmakla beraber şehrimizin diğer ilçelerindeki ihtiyaçları da ele aldık. Önümüzdeki süreçlerde bunları da Muğlalı vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu 2 merkezimizi de en kısa sürede Muğlalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Bakan Göktaş, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edildiğini ifade ederek, "Dolayısıyla biz de aileyi güçlendiren çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Yaşlanan nüfusumuzun ihtiyaçlarına bir yandan cevap verirken genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar attık. Bu kapsamda 81 ilimize yaygınlaştırdığımız aile ve gençlik fonumuzdan da Muğlalı genç kardeşlerimiz faydalanıyor. Bugüne kadar 'Aile ve Gençlik Fonu'na 1180 genç çiftimiz Muğla'dan başvurdu. Diğer yandan doğum yardım sistemimizi güçlendirmiştik. Bugün itibarıyla 2 bin 824 Muğla'da olmak üzere 299 bin 421 annemiz doğum yardımından istifade ediyor ve bu kapsamda Muğla'ya da 20 milyon 100 bin liralık bugüne kadar kaynak aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bu doğum yardım sistemimiz özellikle 2'nci ve 3'üncü doğumdan itibaren de düzenli ve 5 yıla yayılan bir doğum yardım sistemimizi de hayata geçirmiş olduk. Diğer yandan eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle, gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunuyoruz. Farkındalık çalışmalarımız ve ekonomik desteklerimizde devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde oluşturduğumuz ekonomik desteklerin yanı sıra da Muğla özelinde de özellikle farkındalık çalışmalarıyla beraber 'Aile Yılı'na özel çalışmalarımızı üniversitelerimizle, valiliklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızda sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Göktaş, Türkiye için çok önemli bir süreç geçirdiklerini belirterek, "İki gün önce Gazi Meclis'imizde şehit yakınlarımız, gazilerimizi temsilen STK'larımızla beraber Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz mevcut hizmetler, aynı zamanda daha yeni dönemde terörsüz Türkiye sürecinde bakanlığımızın çalışmalarını da ele aldık ve yapacaklarımızı da paylaştık. Bakanlık olarak kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz. 81 ilimizde terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bu istişareler, bu sofralar bizler için çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç ve biz bu süreci inşallah onlarla birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.