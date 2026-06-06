Bakan Göktaş: Kalıcı politikalarla aileyi merkeze alacağız - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Kalıcı politikalarla aileyi merkeze alacağız

Bakan Göktaş: Kalıcı politikalarla aileyi merkeze alacağız
06.06.2026 13:23
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'Canım Ailem' yarışmasının ödül töreninde konuşan Aile Bakanı, 2025 Aile Yılı kapsamında aile ve nüfus politikalarının kalıcı hale getirileceğini belirtti. Binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

'Canım Ailem' Kısa Hikaye Yarışması'nın ödül töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda; aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz. Bu ülkenin geleceğini, kurduğunuz hayaller şekillendirecek. Seçtiğiniz kelimelerde, inşa ettiğiniz hikayelerde bunun güçlü işaretlerini görüyoruz." dedi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Canım Ailem' konulu Kısa Hikaye Yarışması'nın ödül töreni, İstanbul gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda davetli katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise programa video mesaj gönderdi. Türkiye genelinde 18 bin okulda duyurusu yapılan yarışmaya binlerce öğrenci başvurdu. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen yaklaşık 3 bin çocuk, gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada birincilik ödülünü 'Savaştan Sonra' adlı eseriyle Fatma Zehra Demirci kazandı. İkinci 'İki Ev, Tek Kalp: Matematiğin Öyküsü' adlı eseriyle Selahattin Çınar Öner, üçüncü ise 'Bizim Evin Saati' adlı eseriyle Begüm Sevgi Taş oldu. Yarışmada ayrıca özgünlük, etkileyici karakter gelişimi ile dil ve anlatım üslubu kategorilerinde özel ödüller verildi.

'KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLERİMİZİ ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, yürüttüğümüz hizmet ve politikalarda çocuklarımızın bu bakışı yol göstericidir. Çünkü aileyi güçlendiren her adımın merkezinde çocuğun iyiliğini, güvenini ve huzurunu koruma sorumluluğu vardır. Güçlü nesillerin, huzurlu aile ortamlarında; sevgiyle ve değerlerimizle büyüyen çocuklarla yetiştiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi koruyan, çocuğu gözeten ve nesiller arasındaki bağı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve destekleyici ortamlarda yetişmesi için koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz" diye konuştu.

'KALEMİNİZ GÜÇLÜ, YOLUNUZ AÇIK OLSUN'

Bakan Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem, Çocuklar Güvende uygulamalarımız, sosyal ve ekonomik desteklerimiz, aileler için verdiğimiz eğitimler bunlardan sadece birkaçı. Bu çalışmalarımızın bir kısmını, 2025 Aile Yılı'nda, çocukların iyilik hallerini korumak amacıyla hayata geçirdik. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda; aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz. Bu ülkenin geleceğini, kurduğunuz hayaller şekillendirecek. Seçtiğiniz kelimelerde, inşa ettiğiniz hikayelerde bunun güçlü işaretlerini görüyoruz. Sizler, yazdığınız hikayelerle aileyi kendi dünyanızdan anlattınız. Bu çok değerli. Çünkü insan, kendi cümleleriyle kendini keşfeder. Çevresini daha dikkatli anlar, yaşadığı hayata karşı daha güçlü bir sorumluluk duyar. Elbette kendinizi ifade etmenin yolu sadece yazmak değildir. Resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, mimariyle, el sanatlarıyla ve daha pek çok alanla da insan kendini, fikirlerini anlatabilir. Sizlerden ricam; bu ilginizi, yeteneğinizi ve merakınızı geliştirmeye devam etmeniz. Çünkü sanatla, edebiyatla, bilimle ve kültürle iç içe yaşadığınız bir hayat; sahip olduğumuz kadim medeniyet birikimine derinlik katar. Sizler çok özelsiniz. Yeni ufuklara bakacak gözler, yepyeni anlatıları kaleme alacak eller sizsiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Her birinizin içinde keşfedilmeyi bekleyen ayrı bir kabiliyet, ayrı bir renk, ayrı bir güç var. Temennim odur ki, bugün yazdığınız hikayeler; keyifli bir yolculuğa, bir kitaba, bir tabloya, besteye, bir buluşa, ülkemize hizmet edecek büyük bir çalışmaya dönüşsün. Bu vesileyle tekrar bugün ödül alan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı da ayrı ayrı kutluyorum. Sizler, düşüncenizi, hayallerinizi ifade etme cesareti gösterdiniz. Bu cesaret, gelecekte atacağınız daha büyük adımların başlangıcıdır. Kelimelere umudu serpiştirdiğiniz, cümlelerinizde büyük Türkiye ailemizi işlediğiniz nice güzel günde buluşmak ümidiyle. Kaleminiz güçlü, yolunuz açık olsun" dedi.

'SİZ SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZA HİZMET ETMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde içsel ahenge sahip huzurlu insan, milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplumu hedefleyen erdem, değer, eylem çerçevesindeki aile vurgumuzu; aile, mahalle ve şehir üzerinden medeniyeti tesis etme vurgumuzu büyük bir güçle desteklemektedir. Bu noktada Bakanımızın liderliğinde siz sevgili çocuklarımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bakanımızın sizlere selamını söyleyerek, sözlerini getirerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum ancak sadece selamıyla yetinmiyoruz. Bakanımız size burada videoyla da seslenecek. Şimdi onu hep beraber izliyoruz. Programın hayırlı olmasını diliyorum. Size hayırlı eğlenceler, iyi günler, görüşmek üzere" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Kalıcı politikalarla aileyi merkeze alacağız - Son Dakika

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