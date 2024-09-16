Bakan Göktaş: Çocukların Güvenliği Önceliğimiz

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de katıldığı programda, "Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları atacağız. Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak, her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Toroslar Çocuk Evleri Sitesi hizmet binası açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlayıştan hareketle Bakanlık olarak, temel önceliğimiz, çocuklarımıza güvende yaşayabilecekleri bir aile ortamı sunmaktır. Çocuklar, hepimizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onlara sağlıklı ve mutlu bir hayat sunmak, en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamda çocuk evleri sitemizle, çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunacak, onları hayata hazırlayacak bir ortam sunuyoruz. Büyük bir özenle koruduğumuz evlatlarımızın aile sıcaklığında büyümelerini sağlayarak her birini parlak bir geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Açılışı yapılan çocuk evleri siteleri ile çocukların sosyal çevreden kopmadan büyümelerine imkan sağladıklarını belirten Bakan Göktaş, 13-18 yaş arasında olan 50 çocuğumuza sıcak bir yuvanın kapısını aralıyoruz. Yaklaşık 9 bin metrekareye kurduğumuz bu güvenli alanda, çocuklarımız sosyalleşerek, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kaliteli zaman geçirebilecek. Bu kuruluşumuzun yanı sıra Mersin'de 25 çocuk evinde 159 çocuğumuzu, 2 çocuk evleri sitesinde 113 çocuğumuzu himaye ediyoruz. Bunun yanı sıra 1 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde ise 30 çocuğumuzu ağırlamaya devam ediyoruz. 2012 yılından bugüne kadar Mersin'deki çocuk bakım kurumlarımıza yaklaşık 521,5 milyon lira ödenek ayırarak milletimizin geleceğine en güçlü yatırımı yaptığımıza inanıyoruz. Ben bu anlamda bir yenisini daha eklediğimiz bu kuruluşumuzun Mersin için, Mersin'in çocukları için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'SUÇLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASININ YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Türkiye'yi sarsan Narin ve Sıla bebek olayları hakkında konuşan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Aile odaklı hizmetlerimizden biri olan evde bakım yardımlarımızla, vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayı için toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını vatandaşlarımızın hesaplarına aktardık. Evde Bakım Yardımı kapsamında her bir hak sahibine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bugün halihazırda 550 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Böylece evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamanın ötesinde aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak, engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam erişimleri için hak temelli bir bakış açısıyla politikalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle, toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. En büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızın geleceği için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların yaşama sevinci, neşesi, gözlerindeki ışık hiç solmasın istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için hayatlarının her aşamasında onların elinden tutmaya devam edeceğiz. Çünkü biz çocuklarımızı insanlığın en değerli hazinesi olarak görüyoruz. Bu noktada çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları atacağız. Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak, her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız."

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası açıldı.