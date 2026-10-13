Göktaş: Sağlıklı aileler güçlü geleceğin teminatıdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sağlıklı aileler, güçlü bireyler yetiştirir. Güçlü aileler ise huzurlu bir toplumun, güçlü bir geleceğin teminatıdır." dedi.

Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Hukuki Süreçlerde Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı ile düzenledikleri çalıştayın ortak bir hassasiyetten doğduğunu söyledi.

Ailelerin zorlu dönemlerinde doğru rehberlik ve danışmanlık desteğinin önemine işaret eden Göktaş, düzenlenen çalıştayla bu desteğe ihtiyaç duyan ailelerin hizmetlerden yararlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Göktaş, dünyanın, sosyal bağların hızla dönüştüğü bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bu dönüşümden en çok etkilenen kurumun ise aile olduğunu vurguladı.

"Bize düşen, her ailenin doğru desteğe ulaşmasını sağlamaktır"

Ailelerin küçüldüğünü, nesiller arasındaki dayanışma bağlarının gün geçtikçe zayıfladığını, aile içinde geçirilen zamanın ve sağlıklı iletişimin giderek azaldığını dile getiren Göktaş, bu nedenle pek çok ülkenin, aile içinde yaşanan sorunlarda yalnızca hukuki çözümlere değil, uzman desteğine de başvurduğunu ifade etti.

Göktaş, Türkiye'de de bu anlayışın güçlü bir hukuki zemini olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"20 yılı aşkın süredir yürürlükte olan 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu'muz, bu zeminin temel taşıdır. Bu kanun bizlere, aileyi koruma ve sulhu teşvik etme yolunda güçlü bir hukuki altyapı sunuyor. Aslında mevzuatımız, hukuk ile sosyal hizmetin aynı süreçte buluşmasını sağlıyor. Bize düşen ise bu kapıdan geçen her ailenin doğru desteğe ulaşmasını sağlamaktır. Yani kanunun sunduğu imkanın sahada daha güçlü karşılık bulması gerekiyor. Yargılama sürecinde zamanında yapılan bir yönlendirmenin, ailelerimiz için çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

"2 milyonu aşkın kullanıcıya anne-baba olma yolculuğunda rehberlik ediyoruz"

Bakan Göktaş, hayata geçirdikleri her politikanın özünde bu hassasiyetin bulunduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunu daima devlet politikalarının merkezine taşıyan kararlı iradesinin, bu hassasiyete güç verdiğini söyledi.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Evliliğin ilk adımından ebeveynliğe, zorlu dönemlerden en zor kararların verildiği anlara kadar her eşikte ailenin yanında olmayı gerektiriyor. Bu anlayışın en somut adımı, 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'mızdır. Bu belge, aile alanında ülkemizin ilk stratejik yol haritasıdır. Bu yol haritasıyla koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetleri bir araya getiren bütüncül bir yapı kurduk. Bu sistemin odağında ise danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz var. Evlilik öncesi eğitimden aile eğitimine, aile danışmanlığına kadar uzanan hizmetlerimizle 10,8 milyon vatandaşımıza ulaştık. Çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetlerimizle, uzman desteğini ailelerimize yakın hale getirdik. Bugün, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamızla, 2 milyonu aşkın kullanıcıya anne-baba olma yolculuğunda rehberlik ediyoruz.

Aile Enstitümüzle de politikalarımızı bilimsel verilerle daha da güçlendiriyoruz. 2012 yılından bu yana il müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimizde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. 2025 yılında ise bu hizmette ihtisaslaşmaya yönelik yeni bir dönem başlattık. Bu çerçevede 144 ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimi oluşturduk. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu 10 ilçede çalışma yürüttük. Danışmanlık hizmetlerimizin bu süreçte nasıl daha etkin olabileceğini sahadan dinledik. Bu yılın şubat ayında 81 ilde mahkemelerimizi ve adli destek müdürlüklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerin ardından mart-ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemesi aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimize yönlendirildi."

"Anne ve babaların, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmesini destekleyeceğiz"

Göktaş, eylül ayında Boşanma Sürecinde Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi İl Eylem Planı'nı uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Bu planlarla başta adli merciler olmak üzere kurumlar arası işbirliklerini daha da güçlendireceklerini dile getiren Göktaş, "Anne ve babalar için hazırladığımız rehberler ve eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Böylece en zor anlarda bile anne ve babaların, çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz. Aile ve Nüfus On Yılı'nda hayata geçirdiğimiz her bir politikayı, ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, mahkeme salonuna taşınan her dosyanın, bir ailenin hikayesi olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hikayede bir kadının ve bir erkeğin yıllarca birbirine verdiği emek, bir çocuğun da geleceği vardır. Aile içinde yaşanan bir anlaşmazlık aile içi iletişimi, ebeveynlik rollerini ve çocukların dünyasını yeniden şekillendiren bir süreçtir." dedi.

"Danışmanlarımız, ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine destek oluyor"

Her ailenin hayatında zorlu dönemler olabileceğine işaret eden Mahinur Özdemir Göktaş, bu durumda önemli olanın, sorunların sağduyuyla ele alınması ve çatışmadan uzak bir şekilde çözümün aranması olduğunu söyledi.

Göktaş, aile danışmanlığı hizmetlerinin bu noktada devreye girdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Danışmanlarımız, ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine destek oluyor. İletişim ve baş etme becerilerini güçlendiriyor. Eşlere, kararlarını sakin bir zeminde gözden geçirme imkanı sunuyor. Her koşulda çocukların üzerindeki yükünü hafifletmeyi önceliyor. Bizim hedefimiz, ailelerimizin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmesi, ihtiyaç duydukları desteğe kolayca ulaşabilmesidir. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı aileler, güçlü bireyler yetiştirir. Güçlü aileler ise huzurlu bir toplumun, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu anlamda bugün ortaya koyacağınız her değerlendirme ve öneri, ailelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini daha da yükseltecek, desteğimizi daha fazla ailelere ulaştıracaktır."