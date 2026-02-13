Bakan Göktaş: Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, - 'ÜRETEN Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın girişimci üretime yeni bir bakış getirirken çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır, mahallesine iş, ailesine güven olur, çevresine rol model olur. Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir ve yeni pazarların kapısını aralar. En önemlisi, fırsatların adil dağıldığı bir toplum düzenini güçlendirir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Halkbank tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. İstanbul Finans Merkezi, Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

'BU BİR DAYANIŞMA HAREKETİDİR'

Üreten Kadınlar Projesi'nin önemine değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2021 yılından bugüne başarıyla yürütülen Üreten Kadınlar Projesi, her geçen gün kadın girişimcilerin üretim gücünü yükseltirken finansmana erişimini de kolaylaştırıyor ve ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlamalarına imkan tanıyor. Bu proje sadece bir finansman modeli değildir, aynı zamanda bir dayanışma hareketidir. Bunun yanı sıra sunduğu pazara erişim desteğiyle birlikte daha fazla kadına ulaşarak güçlü bir ekosistem inşa ediyor. Dünyada ekonominin dili değişiyor. Bugün rekabetin belirleyeni maden, makine ya da metrekare değil, bir fikri ürüne dönüştürebilme kabiliyeti, hız ve güvendir. Girişimcilik bu yüzden sadece bir iş kurma meselesi değildir. Yerel bir fikri küresel bir değere dönüştüren, istihdamı büyüten, üretimi çeşitlendiren bir kalkınma aracıdır. Bir ülkenin geleceği ve yenilik üretme kapasitesi de girişimcilerinin önünü ne kadar açtığıyla ölçülmektedir" dedi.

'KADINLARIN YERİ STRATEJİKTİR'

Kadınların ekonomik tablodaki yerinin stratejik olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çünkü kadın girişimci üretime yeni bir bakış getirirken çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır, mahallesine iş, ailesine güven olur, çevresine rol model olur. Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir ve yeni pazarların kapısını aralar. En önemlisi, fırsatların adil dağıldığı bir toplum düzenini güçlendirir. Türkiye ise girişimcilik açısından son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Artık bir atölyeden çıkan ürün, doğru destekle e-ticaret yoluyla dünyanın dört bir yanındaki müşterisine ulaşabiliyor. Bir kooperatifin emeği, nitelikli ambalaj ve markalaşma sayesinde ihracat raflarında yer bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KADININ GÜÇLENMESİ POLİTİKALARIMIZIN MERKEZİNDE'

Bakanlık olarak kadınların ekonomik hayata katılımını sosyal politikaların temel bir parçası olarak gördüklerini belirten Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken kadınların emeğini üretime, girişimciliğe ve istihdama taşıyan her adımı daha güçlü aile ve daha dirençli toplum için stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz kadınların güçlenmesi politikalarımızın arkasındaki kararlı irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonudur. Ortaya koyduğu bu vizyon doğrultusunda 2024-2028 dönemi Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların istihdam ve girişimcilikte önünü açan eylemleri hızla hayata geçiriyoruz. Bu belge sadece bir yol haritası değil, somut hedefleri, takvimi ve uygulama mekanizmaları olan kapsamlı bir eylem çerçevesidir" dedi.

'HER KADINA DOĞRUDAN TEMAS EDİYORUZ'

Bakan Göktaş, "Ekim ayında Halkbank'ın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz Yükselen Kadınlar Programı, kadın girişimcilerimize yeni fırsatlar sunan destek mekanizmalarımızdan biridir. Afyonkarahisar ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz bu programı yedi bölgede yaygınlaştırarak daha fazla kadın girişimcimize eğitim, mentorluk ve finansal erişim imkanı sunmayı hedefliyoruz. Programın önemli bir ayağı olan Girişimcilik Eğitim Tırı ile de iş fikrini geliştirmek isteyen her kadına doğrudan temas ediyoruz. Bunun yanı sıra kurulmasına destek olduğumuz bin 319 kadın kooperatifiyle yerel üretimi markalaştırıyor, kadın emeğini pazara taşıyoruz. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere Proje Hazırlama Eğitimi vererek kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca kadingirisimci.gov.tr platformuyla tüm destek ve teşvikleri tek bir çatı altında topladık. Hepsiburada ile iş birliğimiz kapsamında e-ticarete adım atmak ve işini dijitalde büyütmek isteyen yaklaşık 10 bin kadına eğitim verdik ve rehberlik sunduk" diye konuştu.

'HER AŞAMADA YANINIZDAYIZ'

Bakan Göktaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yürüttüğümüz Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı ile çevre dostu iş fikirleri geliştiren kadınları destekliyoruz. İki gün önce gerçekleştirdiğimiz törenle temiz teknolojiye yön veren, yenilikçi çözümleriyle fark oluşturan kadın girişimcilerimize ödüllerini takdim ettik. Kadınlar için Enerji Okulu ile kadınları enerji sektörünün aktörleri haline getiriyoruz. Bunun yanı sıra TÜRSAB ile imzaladığımız protokolle turizm sektöründe kadının varlığını artıran stratejik bir adım attık. Kadın girişimciliğini büyütmek için sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyor, kurduğumuz iş birliklerinin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik bir rol oynadığına inanıyoruz" dedi.

'BU TÖREN CESARETİN, EMEĞİN VE KARARLILIĞIN GÖRÜNÜR HALE GELMESİDİR'

Konuşmasının sonunda ödül alan girişimcileri kutlayan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl kadın girişimcilerimizin ödüllerini Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin elinden aldığı bu tören yalnızca sizlerin başarısını kutladığımız bir program değildir. Bu tören cesaretin, emeğin ve kararlılığın görünür hale gelmesidir. Sizin attığınız her adım, aynı yolda yürümek isteyen kadınlar için büyümeye açılan bir kapıdır. Bu başarı, emeğin ve her fikrin doğru destekle büyüyebildiğini göstermektedir. Sizlerin hikayesi ve başarısı, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde işini büyütmek isteyen kadınlara ve genç kızlara ilham vermektedir. Bakanlık olarak ihtiyaç duyduğunuz her aşamada yanınızda olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Törende, yılın üreten kadın girişimcisi, teknoloji tabanlı kadın girişimci, sıfır atık ve sürdürülebilirlik, yükselen yıldız, kadın kooperatifi kategorilerinde kadın girişimcilere ödülleri verilirken, Alev Alatlı Özel Ödülü Prof. Dr. Hülya Tezcan'a takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.