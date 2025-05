Bakan Göktaş, Pendik'te El Emeği Çarşısı ve "Kalpten Kadraja" fotoğraf sergisi açılışına katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadının her alanda güçlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kadının emeğinde alın teri var, kadının elinde bereket, azim, çalışkanlık, üretkenlik var. Bir kadın ürettiği anda hem kendini hem ailesini hem toplumu mutlu eder. Hem bir mahalleyi hem de ülkesini dönüştürür." dedi.

Göktaş, Pendik Belediyesi ile Pendik Esnaf Kadınlar Kadına Destek Kültür ve Dayanışma Derneğince sahil pazar alanında kurulan "El Emeği Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Cin ile derneğe teşekkür eden Göktaş, hep birlikte, emeğin, üretkenliğin ve kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birine şahitlik ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, çarşıda 140 kadının el emeğinin olduğunu aktararak, "Çok güzel bir çarşı, 140 kadınımızın el emeği göz nurunun sergilendiği bir alanın açılışını yapıyoruz. Biz biliyoruz ki kadının emeği güçtür. Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Kadının emeğinde alın teri var, kadının elinde bereket, azim, çalışkanlık, üretkenlik var. Bir kadın ürettiği anda hem kendini hem ailesini hem toplumu mutlu eder. Hem bir mahalleyi hem de ülkesini dönüştürür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda kadını her alanda güçlendirmeye yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Göktaş, bunlardan birinin de Kadını Güçlendirme Vizyon Belgesi ve Eylem Planı olduğunu anımsattı.

Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu belgeyi ulusal bir boyuta taşıyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında her ilde valilerin başkanlığında kadın girişimcilerin yer aldığı özel bir kurul haline getirdiklerini kaydetti.

"Her kadının yanında olmaya gayret ediyoruz"

Bakan Göktaş, "Hakikaten hem mahallesinde hem şehrinde hem küçükten büyüğe, gerek kooperatifleşerek gerek kendi ürünlerini satarak gerek ülkesinin geleceğine katkı sunarak her kadının yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizler için ekonomik dönüşüm, kadının güçlenmesi her alanda hem güçtür hem berekettir hem de yanında durduğumuz çok önemli bir çalışmadır. Biz, başörtülü, başörtüsüz evinde üreten, mahallesinde üreten, sanayici her kadının hayatın her alanında güçlenmesini çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Bu vizyonla hareket ederek kadın emeğini görünür kılan her türlü girişimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aile Yılı'nda da üreten kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu vizyonda burada kurulan her tezgahın altında aslında bir kadının hikayesi var. Bir bereket var, bir emek var ve bu güzel girişimin başta Pendik'ten başlayarak inşallah İstanbul'un diğer ilçelerine de ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olacağına yürekten inanıyorum. Hayatımızın en güçlü kahramanları olan annelerimizin, başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum."

İstanbul Valisi Davut Gül de çarşının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Anadolu'da 'siftah açılışı' diye bir şey vardır, valilik olarak da biz çarşıda yer alan her bir esnafımızdan 5'er bin lira alışveriş yapacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan çarşıda kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyerek, kadınlarla sohbet etti.

Göktaş, Anneler Günü kapsamında düzenlenen sergiyi açtı

Bakan Göktaş, programının ardından Pendik AKM'de Anneler Günü kapsamında Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocukların, anneleriyle çektirdikleri fotoğrafların yer aldığı "Kalpten Kadraja" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Sergideki fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Göktaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pendik Belediyemizin çok kıymetli bir eserini açmış bulunmaktayız. Bugün Anneler Günü, Başkanımız da bir yandan üreten kadınları destekleyen bir pazar açarken diğer yandan da emekleri hiçbir şekilde ödenemeyen, özel çocuklarımızın annesine yönelik çok güzel bir sergi açmış. Böylelikle hem çocuklarımıza hem de annelerimizi onurlandırdı." sözlerini sarf etti.

Hiçbir annenin emeğinin karşılığının olmadığını vurgulayan Göktaş, "Fakat özel çocuklarımızın annesinin emeği katbekat fazladır. O yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. O annelerimizin hem merhameti hem çalışkanlığı hem de azimleri herkese örnek olmalı. Allah hepinizden razı olsun. Bu serginin bütün annelere armağan olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a, Pendik'te Engelsiz Atölye'de yapılan ahşap isimlik hediye edildi.

Açılışta, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker ve davetliler de yer aldı.