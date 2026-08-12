Bakan Göktaş: Terörden arındırılmış Türkiye\'ye ilerliyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörden arındırılmış bir Türkiye'ye ilerliyoruz. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Güçlü aile, güçlü Türkiye demektir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Valiliği ziyaret etti. Malatya Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden sosyal politikalara, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerden Malatya'da hayata geçirilecek yeni yatırımlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmza Töreni ve 'Terörsüz Türkiye Buluşması'na da katıldı.

'TERÖR EN ÇOK AİLELERİ PARÇALADI'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşamaya geldiğini belirten Bakan Göktaş, terörün en ağır etkisinin aileler üzerinde görüldüğünü belirterek, "Terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz önemli bir aşamada. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye hedefimiz var. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik öncelikli hedeflerinden bir tanesi. Devlet Bahçeli'nin önerileri ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli bir eşiği hayata geçirmiş olduk. Terörün olmadığı, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz terör en çok aileleri parçaladı. Çocukları yetim bıraktı. Anneleri evlatlarından ayırdı. Pek çok ailenin yüreğine, bağrına ateş düşürdü. Biz huzurun olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Terörün olduğu yerde huzur olmaz. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Biz her ailenin güçlendiği ve özellikle huzurlu bir Türkiye'de gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülkeyi onlarla beraber inşa etmek istiyoruz. Gençlerimizin enerjisini yatırıma, yeni projelere aktarmasını ve yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Aileler güçlenirse Türkiye güçlenir. Güçlü aile, güçlü Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BİR TÜRKİYE'YE İLERLİYORUZ"

Terörden arındırılmış Türkiye hedefinin ülkenin geleceği açısından önemine değinen Bakan Göktaş, "Terörden arındırılmış bir Türkiye'ye ilerliyoruz. Bu, dünyanın dört bir yanına uzanan Türkiye'nin de güvencesi olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açacak. Türkiye artık sadece Türkiye içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da önemli bir aktör, önemli bir lider. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ailelerimizin huzuru, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz. Ailelerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunmaya devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümet olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olacağız. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar, onlara duyduğumuz vefa ve minnetin bir tezahürüdür. Dolayısıyla bizler her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MALATYA'YA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Malatya'ya yönelik sosyal hizmet yatırımlarına da değinen Bakan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi ile Engelsiz Yaşam Merkezi için protokol imzalanacağını belirtti. Göktaş, "Şehrimizde gündüzlü olarak engelli bireylerimize ve ailelerimize yönelik çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin protokolünü inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte imzalayacağız. Çocuğu gözeten, aileyi önceleyen yaklaşımımızla 86 milyon vatandaşımıza Türkiye'nin dört bir yanında hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Belediye Başkanımızla imzalayacağımız protokolle erişilebilir, ailelere de destek sağlayan, çocuklarımızın kişisel becerilerini geliştiren gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezimizin protokolünü imzalayacağız. İnşallah yakın zamanda tamamlanacak ve engelli kardeşlerimizin bu güzel merkezini hizmete açmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MALATYA'YA SON 24 YILDA 20,2 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK"

Bakanlığın kentte yürüttüğü çalışmalara ilişkin rakamları da paylaşan Göktaş, "Malatya'da son 24 yılda Bakanlık olarak 20,2 milyar liralık destek sağladık. Dört Aile Destek Merkezimiz var. 27 kadın kooperatifimiz var. Biz onlara eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla destek oluyoruz. Dört Sosyal Hizmet Merkezimizle vatandaşlarımızın ulaşabileceği, erişebileceği sosyal hizmetler sunuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında 2026 yılında, sadece ocak ayından bugüne kadar, ailelerinin yanında büyüyen çocuklarımız için 138,4 milyon liralık destek sağladık. Bu kapsamda 2 bin 484 Malatyalı çocuğumuz SED ödemelerinden istifade ediyor. Evde Bakım Yardımı ile yaşlısına, engellisine evinde bakan ailelerimize devlet olarak destek oluyoruz. Aylık 15 bin 755 liralık bir destek sağlıyoruz. Bu kapsamda sadece Malatya'da 6 bin 279 vatandaşımız için Evde Bakım Yardımı ile ailelerimizin yanında oluyoruz. 2026 yılında ocak ayından bugüne kadar 512 milyon 657 bin liralık kaynak aktardık. Ulusal Vefa Programı kapsamında da Malatya'da bin 920 yaşlı ve engelli vatandaşa destek sağladık" dedi.

MALATYA'DA 5 BİN 825 AİLE DÜZENLİ DOĞUM YARDIMINDAN FAYDALANIYOR

Aile ve nüfus politikalarına ilişkin çalışmaları da anlatan Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı olarak değerlendirildiğini hatırlatarak, "Aile Yılı'nda pek çok çalışma yaptık. Sadece Malatya'da 33 etkinlik düzenledik. Türkiye'nin dört bir yanında ise 19 binden fazla etkinlik gerçekleştirdik. Malatya'da 9 bin 733 annemize doğum desteklerimizle katkı sunduk. İkinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için çocuk başına 5 bin lira annenin hesabına yatırılıyor. Düzenli ödemeden faydalanan Malatyalı aile sayımız 5 bin 825 oldu. Bu kapsamda sadece Malatya'ya doğum yardımları kapsamında 189,2 milyon liralık destek sağladık" ifadelerini kullandı.

MALATYA'YA SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ

Kentte planlanan yeni yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, Sosyal Hizmet Kampüsü projesinin de hayata geçirileceğini ve Yeşilyurt'ta huzurevi yatırımlarının da devam ettiğini belirtti. Projelerin hayırseverlerin ve Bakanlığın katkılarıyla tamamlanarak Malatyalıların hizmetine sunulacağını kaydeden Göktaş, "Malatya'da Sosyal Hizmet Kampüsü projemiz var. Bu kampüsümüz Malatya'da güçlü bir sosyal hizmet altyapısı oluşturacak. 18 bin 507 metrekarelik bir alanda projemizi tamamladık. Yapım çalışmalarına yönelik süreç devam ediyor. Milletvekillerimiz de aynı şekilde bu projeyi yakından takip ediyor. Hedefimiz erişilebilirliğin sağlanması, bütün ailelerimize destek sunulması ve güçlü aile yapısının desteklenmesi. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her anında yanında olmayı sürdürecek çalışmalar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ailelerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.