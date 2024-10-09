Bakan Göktaş, Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Göktaş, Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi\'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığıyla mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Gençlerimizin geleceğini tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz.

09.10.2024 20:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığıyla mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Gençlerimizin geleceğini tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'ne katıldı.

Uluslararası düzeyde başarı elde eden savunucuları buluşturan zirveden çıkacak sonuçların kendilerine yol göstereceğine inandığını aktaran Göktaş, bu anlamda tüm katılımcılara katkıları için teşekkür etti.

Bakan Göktaş, bağımlılığın sadece tek tek bireylerin değil, ailelerin, toplumların ve hatta ülkelerin geleceğini derinden etkileyen küresel bir kriz olduğunu vurguladı.

Madde ve davranış bağımlılığının, sınırları aşan bu krizin, kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir demeden her kesimden insanı tehdit ettiğini aktaran Göktaş, bunun da her gün binlerce ailenin dağılmasını ve toplumsal yapının zarar görmesini beraberinde getirdiğini anlattı.

"Bağımlılığın pençesine düşmüş bireyi kurtarmak geleceğimizi kurtarmaktır"

Göktaş, bağımlılıkla mücadelede hızlı ve güçlü adımlar atmanın, Türkiye ve dünyanın geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bağımlılık konusunda çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirmek, mücadelenin sadece bir boyutudur, tamamı değildir." sözlerini hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda bağımlılığın pençesine düşmüş her bir bireyi kurtarmak demek, geleceğimizi kurtarmak demektir. Bu inançla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla birlikte kapsamlı strateji ve politikalar geliştiriyoruz. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızın temelini oluşturan kurul kararları doğrultusunda hazırladığımız Ulusal Strateji Belgeleri ve Eylem Planları kapsamında etkili bir işbirliğiyle çalışmalar yürütüyoruz."

"971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdik"

Göktaş, bakanlık olarak, önleyici rehberlik eğitim programları düzenlediklerini, farkındalık oluşturmak amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı bu amaçla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu program kapsamında öncelikli olarak, madde bağımlılığıyla mücadelede ön saflarda görev yapacak meslek elemanlarına "formatör eğitimi" verdiklerinin altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca 81 ilimizde bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan kapsamlı eğitimler veriyoruz. Artık sadece madde bağımlılığı konusunda değil, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında da farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdik. Diğer yandan ise Aile Eğitim Programı kapsamında Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma modülü ile ailelere, bağımlılığın belirtileri, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuyoruz."

Dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığıyla da mücadelemizi sürdürüyoruz"

Göktaş, bu modülle bugüne kadar 449 bin 293 kişiye ulaştıklarına vurgu yaparak, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız, bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızda bizler için önemli bir yol haritasıdır. Son yıllarda ciddi bir problem olarak karşımıza çıkan dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığı da eylem planımız kapsamında mücadelemizi sürdürdüğümüz hedeflerimiz arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bunun yanı sıra eylem planı kapsamında verdikleri eğitimlerle aileyi ve özellikle gençlerin geleceğini tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla etkili bir mücadele ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Ayrıca çocukları her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip süreci yürüttüklerini belirten Göktaş, Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların olumsuz etkilenebilecekleri içeriklerin tespiti ve bunlara yönelik koruyucu, önleyici faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayın ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için "DUY İhbar Platformu"nu oluşturduklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dijital haberleşme kanalları ve web sitesi üzerinden bildirilen tüm içerikleri titizlikle inceliyoruz. Zararlı içerikleri gerekli mercilere iletiyor ve hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Sosyal Hizmet Merkezlerimizle, bağımlılık öyküsü olan vatandaşlarımıza ve ailelerine sosyal uyum süreci için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylece, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz."

"Hedefimiz, çocuklar, aileler ve toplumu risklerden korumak"

Bakan Göktaş, hızla gelişen teknolojinin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra birtakım zorlukları, tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine şahit olunduğunu ifade ederek, "Kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik riskleri, dijital zorbalık, zararlı akımların yaygınlaşması ve dijital bağımlılık bu tehlikelerden sadece birkaçıdır. Özellikle çocuklarımızın masum dünyasını kirleten dijital içerikler, onların geleceğini doğrudan etkiliyor. Dijitalleşmenin bizi karşı karşıya bıraktığı tehlikelere karşı tedbirli olma gerekliliği ise ülkemizin geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Göktaş, dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığıyla mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Gençlerimizin geleceğini tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz." dedi.

Bu kapsamda geçen hafta üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlediklerini hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk defa bu çalıştay kapsamında hem anne-babaları hem çocukları hem de uzmanları dinledik. Çalıştay boyunca dijital bağımlılığın aile yapısı üzerindeki etkisini tüm boyutlarıyla ele aldık. Mevcut ve olası sorunları belirleyerek, bu sorunlara ilişkin olumlu ve yapıcı çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçladık. Hedefimiz, dijital dünyanın sağladığı imkanlardan faydalanırken çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzu bu dünyanın getirdiği risklerden korumaktır."

"Bağımlılıkla mücadele kararlı bir duruş gerektiriyor"

Ortaya koydukları mücadeleyi başarıyla neticelendirmenin ancak ve ancak etkili ve güçlü bir işbirliğiyle mümkün olabileceğine dikkati çeken Göktaş, bu konuda tüm paydaşların desteğinin ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadelenin kararlı bir duruş ve etkili bir dayanışmayı gerektirdiğini dile getirerek, "Bu sorunu tüm boyutlarıyla ele almak, hepimizin omuzlarında taşıdığı önemli bir sorumluluktur. Dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli katılımcılarla birlikte bu sorumluluğu paylaştığımızı görmek, geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor. Bugün burada sizlerin desteğiyle, sağlıklı ve bağımlılıklardan arınmış bir toplum inşa etme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Zararları önlemek ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek için hep birlikte adım atmanın

ve ilgili tüm tarafları sürece dahil etmenin öneminin farkında olduklarını aktaran Göktaş, bu amaçla yakın zamanda açıkladıkları Sivil Toplum Belgesi ve Eylem Planı'nın birlikte adım atmayı kolaylaştıracak bir çalışma olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, bu anlamda bir asrı aşan tecrübesiyle Yeşilay'ın, önemli paydaşlarından biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zirve boyunca yapılan tartışmaların, paylaşımların ve belirlenen stratejilerin, gelecekte daha güçlü ve etkin adımlar atmamız için bizlere yol göstereceğine inanıyoruz. Toplumun her bir ferdini bağımlılık konusunda bilinçlendirmek, riskleri anlatmak ve onlara alternatif yaşam seçenekleri sunmak büyük bir önleyici güçtür. Ancak kuracağımız işbirlikleri, yürüteceğimiz bilimsel çalışmalar ve etkili bir toplumsal dayanışma ile bu krizle baş edebiliriz. Ben düzenlenen bu zirvenin bu amaca katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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