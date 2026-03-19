Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Güler: Türkiye Diplomatik Çözümleri Destekliyor
19.03.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin İran, İsrail ve ABD arasındaki saldırıların durmasını savundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin, "Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını, ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır." dedi.

Güler, kentteki programı kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Güler, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaştı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Hatay'ın tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği, inançların ve medeniyetlerin buluştuğu büyük bir kültür havzası olduğunu dile getiren Bakan Güler, "Hatay, bu kıymetli tarihini, Misakımilli'nin son emaneti olarak da göstermiş ve hasret kaldığı anavatanına katılarak, milli hafızamızda müstesna bir yer edinmiştir. Hatay'ı özel kılan da işte bu büyük birikimdir." diye konuştu.

Güler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın çok ağır imtihandan geçtiğini ifade ederek, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletin ve vatandaşların, depremin tüm zorluklarına rağmen afetzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki unsurları da depremin yıkıcı etkisine maruz kalmasına rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanında yer aldı. Devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden birinin ortaya konulduğu böylesine ağır bir felaket karşısında yılgınlığa kapılmadan, bir ve beraber olarak depremin yaralarını sarmaya başladık ve çok şükür o günden bu yana büyük mesafeler katedildi. Bugün Hatay, acısını metanetle bütünleştirerek yeniden ayağa kalkan güçlü ve örnek bir şehir olarak bizleri umutlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız tarafından Hatay'da çok kapsamlı imar, inşa ve ihya faaliyetleri yürütülmüştür. Nitekim 2025 sonu itibarıyla Hatay'da, 153 bin 755 konut, köy evi ve iş yerinin teslim edilmesi, büyük seferberliğin en somut göstergelerinden de birisi olmuştur."

Güler, şehrin tarihi ve kültürel hafızasını oluşturan mimari eserlerin yeniden aslına uygun ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli çalışmalar yaptığını, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de kentin yeniden mamur hale getirilmesi için yoğun çabalar sarf ettiğini anlattı.

Depremlerden sonra Hatay'ın gelişim kaydettiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Güler, bu tablonun güçlü devlet organizasyonu, sağlam siyasi irade ve milletin sarsılmaz dirayetinin eseri olduğunu söyledi.

"Türkiye, bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır"

Milli Savunma Bakanı Güler, başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın son derece hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pek çok bölgede krizlerin ve çatışmaların ardı arası kesilmiyor. En son İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar yakın coğrafyamızın ne denli kırılgan bir zeminde bulunduğunu da bizlere bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını, ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır. Bununla birlikte köklü devlet tecrübemiz, güçlü, etkin ve caydırıcı ordumuz, yerli ve milli savunma sanayimiz ile karada, denizde, havada ve sınır hattında her türlü gelişmeye karşı gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık, almaya da devam ediyoruz. Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, bugün istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürürken aynı zamanda müzakere masalarında ağırlığı, sahada ise caydırıcılığı hissedilen ve bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır. Öte yandan, yaşanan kritik gelişmelere bağlı olarak tehdit yelpazesinin sürekli genişlemesi, iç cephemizi tahkim etmenin milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

Terörsüz Türkiye süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Güler, "Bu hedef, kalıcı huzur ve istikrar ortamıyla, vatandaşlarımızın refahının artması, çocuklarımızın daha güvenli bir ülkede büyümesi, şehirlerimizin daha hızlı kalkınması, kaynaklarımızın terörle mücadeleye değil yatırıma, istihdama, eğitime ve altyapıya yönelmesi anlamına gelmektedir. Şüphesiz Hatay gibi çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin kardeşlik iklimini en güzel şekilde temsil eden bir şehirde, bu hedefin kıymeti daha da büyüktür." ifadelerini kullandı."

Güler, Türkiye'nin tarımdan ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa ve çevre şehirciliğe kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan yatırımlarla şehirlerimizin çehresi değişmiş, gelişimi hızlanmıştır. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize adım adım yaklaşırken, her bir şehrimiz de kendi potansiyeliyle bu kutlu yürüyüşümüzün ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Teşkilatlarımız da bu konuda kendi bölgelerinde önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Öyle ki sizler, devletimizin hizmetlerini halkımıza anlatan, vatandaşımızın beklentisini takip edip, sıkıntılarına çözüm arayan bir sorumluluğu taşıyorsunuz. Bu sorumluluk siyasi bir görev olmanın ötesinde gönüllere dokunma, eser ve hizmet siyasetine uygun olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da güçlü bir destek olma meselesidir. Bu düsturla çalıştığınızı görmekten memnuniyet duyduğum sizlerin, bundan sonra da durmadan yorulmadan gayret göstererek daha fazla insanımıza dokunacağınıza, ülkemize hizmet etmek için büyük bir şevkle çalışmalarınıza devam edeceğinize yürekten inanıyorum."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri şükran ve minnetle yad eden Bakan Güler, depremde hayatını kaybedenleri de bir kez daha rahmetle andı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay milletvekilleri Kemal Karahan, Abdulkadir Özel ve Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 18:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Güler: Türkiye Diplomatik Çözümleri Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.