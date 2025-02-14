Bakan Işıkhan: Vesayet Dönemleri Tarih Olmuştur

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri geride bırakmıştır. Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da otelde düzenlenen 'Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na (METİP) katıldı. Işıkhan, " Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sunan herkesin yanındayız. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur. Ancak unutulmamalıdır ki, milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur, olamaz. Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri geride bırakmıştır. Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur. ve bu tarihi biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizle birlikte yazdık. Bugün Türkiye, sadece kendi istikametinde yürüyen, sadece milletinin emanetine sahip çıkan bir ülkedir. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KENTE GÖÇÜ ÖNLEYECEK EKOSİSTEM HEDEFLİYORUZ'

Bakan Işıkhan, 4 Şubat 2025 tarihinde 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, "Ulusal İstihdam Stratejisi, Türkiye'de, işgücü piyasasının mevcut durumunu analiz ederek, geleceğe yönelik kapsamlı bir yol haritası ortaya koyuyor. Bu stratejimiz, 4 temel politika alanı etrafında şekilleniyor. 1, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi. 2'nci olarak kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi. 3, sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi. 4, kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi. Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecinde kırsal bölgelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir istihdamın artırılması hayati öneme sahiptir. Bu strateji çerçevesinde, kırsal istihdamın geliştirilmesi için özel bir başlık açtık. Çünkü biz, kırsal kalkınmayı yalnızca tarımsal üretimin artırılması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda, bölgedeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı, sosyal haklarını güçlendirmeyi ve kırsaldan kente göçü önleyecek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bu politika ekseninde temel gayelerimiz, kırsalda, ekonomik çeşitliliği artırarak, göç eğilimini kontrol altına almak, mevsimlik tarım işçilerinin, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, tarımsal üretimi desteklerken, kırsalda kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve kadınların ve gençlerin, kırsal istihdamda daha aktif rol almalarını sağlamak. Tarım sektöründe, yeni nesil becerilerin kazandırılması için eğitim programlarını güçlendirmek" diye konuştu.

'SOSYAL DESTEK MERKEZLERİ OLUŞTURDUK'

Bakan Işıkhan, METİP kapsamında, 2010-2013 yılları arasında, 38 il valiliğince hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon TL, 2017-2024 yılları arasında, 23 ile yaklaşık 114 milyon lira ödenek tahsis edildiğini söyleyerek, "Bakanlığımız bünyesinde, ilgili kurumların katılımıyla kurulan 'Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi' (e-METİP) ile mevsimlik tarım işçileri ile ailelerine ilişkin haritalama ve profilleme çalışmalarının yapılması ve sunulan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda izlenmesi sağlanmaktadır. Genelge ile; il düzeyinde alınacak tedbirler ise; valiliklerce ilan edilmekte ve tüm bu tedbirlere yönelik çalışmalar, valilerimizin gözetim ve denetiminde yürütülmektedir. Bakanlığımız 2024/5 sayılı genelge uyarınca koordinasyon görevini yürütmektedir. Ayrıca genelge uyarınca, görevlendirilecek vali yardımcısı başkanlığında illerde mevsimlik tarım işçileri izleme kurulunun kurulması ve vali tarafından belirlenecek ildeki bir kurum yöneticisinin, koordinatör olarak faaliyet yürütmesi beklenmektedir. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin, çocuklarının güvenlikleri başta olmak üzere, eğitime yönlendirilmeleri ve sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar yürütmekteyiz. METİP alanlarında oluşturduğumuz, Sosyal Destek Merkezleri çocukların yaz okulları, telafi eğitimleri ve bilgilendirmeler yoluyla eğitime yönlendirilmesi konusunda önemli bir işlev görmektedir. 2024 yılı itibarıyla, 15 ilimizde 28 aktif METİP alanı bulunmaktadır" dedi.