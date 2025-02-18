Bakan Kurum açıkladı; Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası - Son Dakika
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Bakan Kurum açıkladı; Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası

Bakan Kurum açıkladı; Emlak Konut\'tan yeni konut kampanyası

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut ile yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyerek, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade...

18.02.2025 15:58  Güncelleme: 16:06
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut ile yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyerek, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konutumuz duyuracak" dedi.

Bakan Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Kurum, müteahhitlerin mali yeterlilik kriterlerini artırdıklarını ifade ederek, "Bundan tam yarım asır önce, Libya'yla yurt dışı pazarına açıldık ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024 yılında, yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gösterdik. Ben şimdiden görüyorum ki; 2025 yılında da müteahhitlerimiz, bu büyüme trendini sürdürecek ve yeni rekorlara imza atacaktır. Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini yüzde 50 oranında artırdık, ekonomik güçlerine uygun projeler almalarını sağladık. Yeni müteahhitlerin üstlenebileceği iş büyüklüğünde yüzde 15'lik bir azaltmaya giderek, 'tecrübeye göre iş' anlayışını benimsedik" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR 453 BİN SAYISINA ULAŞACAĞIZ'

Bakan Kurum, vatanın en acı gerçeğinin deprem olduğuna işaret ederek, "Çünkü bugün Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 70'i deprem tehlikesi altındadır. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. Bu felaket, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi, bölgedeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara; konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı. Hamdolsun bugün, 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzde, tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin sayısına ulaşacak, tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. İnanın, bu çalışmanın dünyada başka bir örneği daha yoktur. Türkiye'den başka hiçbir devlet, bu süre içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremez, bu kadar konutu yapamaz, bu afetin altından kalkamazdı. Bu gerçek ortadayken; bazı kesimler hala deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onlara; 'Siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar" değerlendirmesinde bulundu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Kurum, bu acıları tekrar yaşamak istemediklerini belirterek, "Bunun için de kentsel dönüşümü bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, 2012 yılında, 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefini halkımıza beyan ettiler. O günden sonra, tam 3,7 milyon ev ve iş yerimizi başarıyla dönüştürdük. Bir taraftan kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken; bir taraftan da insanımızın uygun şartlarda ev sahibi olmasını sağladık. Gerek sosyal konut projelerimizle gerekse yeni konut kampanyalarıyla sektördeki büyümeyi ve istihdamı güçlendirdik. Bu noktada 81 ilimizde, dile kolay, tam 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Halen, 312 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ediyoruz" dedi.

'ARAZİLERİ 81 İLİMİZDE BELİRLİYORUZ'

Bakan Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını 81 ilde bu yıl sonunda başlatacaklarını ifade ederek, "İhtiyaç duyduğumuz arazileri 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber, sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konutumuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, TÜSİAD'ın açıklamalarıyla ilgili de "TÜSİAD'ın tarihini biliyoruz, daha önce yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. Ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle de herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. İşte biz bugün, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle birlikte gösteriyoruz. Ben bu manada her birinize ülkemiz ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Gizem CENGİL/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum açıkladı; Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası - Son Dakika

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