Çevre Bakanı Murat Kurum: Deprem bölgesinde siyasi polemiğe yer yok

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'a yaptığı ziyarette, deprem bölgesinde vatandaşlarla el ele verip projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Deprem bölgesinde asla ve asla siyasi polemiğe yer yoktur. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yarınlar için bir milli mutabakat vardır. Bu mutabakat 6 Şubat günü kurulmuş ve depremzede kardeşlerimiz evine gidene kadar, bu mutabakat çerçevesinde biz kararlı duruşumuzu son dakikaya kadar inşallah sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, valilikte çeşitli kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kurum, 6 Şubat'ta olduğu gibi bugün de depremzedelerle omuz omuza olduklarını söyledi. 2 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle göreve gelmesinin ardından deprem bölgesini ziyaret ettiğini ve bu kapsamda Diyarbakır'a geldiğini aktaran Bakan Kurum, "Göreve geldiğimiz 18 günlük süreçte, 6 Şubat depreminde depremde hasar görmüş 11 ilin ziyaretini bugün itibarıyla yapmış bulunmaktayız. Gittiğimiz illerde vatandaşlarımızın sorunlarını bizzat yerinde görmüş, yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin kararları almış durumdayız. 6 Şubat'ta olduğu gibi bugün de depremzede kardeşlerimizle omuz omuza tek yüreğiz" dedi.

'Diyarbakır'da Terör örgütünün yakıp, yıktığı tarihi mekanları restore ettik'

Bakan Kurum, terör örgütü PKK mensupları tarafından Diyarbakır'da tahrip edilen bir çok eseri restore ettikleri belirterek, Diyarbakır için yeni projeler hayata geçirecekleri belirtti. Kurum, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın geleceği adına istişarelerimizi yapmak ve kararlarımızı almak için şehrimize bugün ziyaretimizi gerçekleştirdik. Diyarbakır'ın geleceği için gayret etmiş bir davanın mensubu olan bir kardeşiniz olarak buradayım. Terör örgütünün yakıp, yıktığı tarihi Suriçi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kararlılığında Diyarbakır'ın medeniyet birikimine, şanına yaraşır bir şekilde inşa ettik. Tahrip edilen Hz. Süleyman Cami'nin çevre düzenlenmesinden, oradaki sahabe türbelerinden, hanlar, hamamlar, kiliselerden, yine Gazi Caddesi ve Melik Ahmet Caddesi'ndeki 3 bin dükkanla birlikte bu alanın yenilenmesinden, tarihi binalarımızın restorasyonuna kadar onlarca alanda muhteşem eserlerimizi Diyarbakır'ımıza kazandırdık. Bugün hamdolsun, tüm bu çalışmalar sayesinde Diyarbakırlı kardeşlerimizin o yepyeni Sur'da nefes aldığı, dinlendiği, o tarihin bize emaneti olan tarihi binalar etrafında gezip, dolaşabildiği bir Sur'u Diyarbakır'ımıza armağan ettik. Bu çalışmanın yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları yapıp, bitirip, vatandaşımızın gülen yüzünü görmenin huzurunu yaşıyoruz. Tarihi surlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Dicle Nehri kenarında koruma altında olan alanda önemli bir dönüşüm, doğa koruma projesi gerçekleştireceğiz."

'Yıl sonuna kadar bu teslimi 200 bin konuta çıkarmak için gayretle çalışıyoruz'

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, yıl sonuna kadar 200 bin konutun yapımını tamamlayıp, depremzedelere teslim etmek için gayret sarf ettiklerini belirterek, "16 aydır deprem bölgesinde seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Tüm işlerimizin merkezinde insanlarımız var. Bu kapsamda 11 ilimizde 283 bin konutun ve iş yerlerinin yapımı başlamıştır. 4 bin 500 köyümüzde konut yapımı sürüyor. Şu ana kadar 76 bin konutu 11 ilimizde vatandaşımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu teslimi 200 bin konuta çıkarmak için gayretle çalışıyoruz. Temmuz ayı sonunda 15 bin konutumuz, yine ağustos ayında 20 bin konutumuzu süratle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem bölgesindeki konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İnşallah her ay 25 bin konutun teslimiyle birlikte yıl sonu 200 bin konut hedefimize kavuşmuş olacağız. 2025 yılında 11 ildeki depremde hasar görmüş tüm vatandaşlarımızı inşallah evlerine kavuşturup, sağlam huzurlu yuvalarda dualarını almak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

'11 ilimizi Anadolu'muzun en güçlü şehirleri yapana kadar çalışacağız'

Bakan Kurum, Diyarbakır'da deprem konutlarının yapımının sürdüğünü ifade ederek bu kapsamda 17 bin 590 konut ve iş yerinin yapılacağını söyledi. 6 Şubat günü bir mutabakat kurulduğunu anlatan Bakan Kurum, bu mutabakatın depremzedelerin konutlarına kavuşana kadar süreceğini bildirdi. "Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde yuvalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler tutmak için gayret gösteriyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bugün tam 4 bin 415 konut ve iş yerlerimiz bitirildi. Burada hayatlar başladı. Depremde o acı günde kederi birlikte yaşadığımız vatandaşlarımızın mutluluklarına şahitlik ettik. Şimdi hızla 17 bin 590 konut ve iş yerimizi tamamlayıp, ki bu projeleri yaparken Diyarbakır merkezde Oğlaklı bölgesi dediğimiz bir alanda Diyarbakır'a yakışacak yeni modern bir uydu kent kuruyoruz. Söz verdiğimiz gibi inşallah en kısa zamanda kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Bizim davamız yarınlar için eser davasıdır. Bizim derdimiz aziz milletimize hizmet etme derdidir. İşte bu yüzdendir çeyrek asra yaklaşan dönem boyunca cennet vatanımızın her bir köşesini, vatan toprağını yapılan yatırımlarla kavuşturuyoruz. Deprem bölgesinde vatandaşlarımıza el ele verip projelerimizi yapacağız. Yeni yuvalarımızda huzurlu günlere hep birlikte kavuşacağız. Deprem bölgesinde asla ve asla siyasi polemiğe yer yoktur. Deprem bölgesinde kardeşlik ve dayanışma ön plandadır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yarınlar için bir milli mutabakat vardır. Bu mutabakat 6 Şubat günü kurulmuş ve depremzede kardeşlerimiz evine gidene kadar, bu mutabakat çerçevesinde biz kararlı duruşumuzu son dakikaya kadar inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. Biz diyoruz, mesele milletimizin geleceğiyse gerisi teferruattır. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. 11 ilimizi Anadolu'muzun en güçlü şehirleri yapana kadar, deprem hasarı tamamen giderilene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.