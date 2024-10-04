Bakan Kurum: İnsanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birinci etabı tamamlandı. Şehrin görünümünü bozan eski yapıların yerine modern mimariye uygun konut ve iş yerleri inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Ortahisar'da imza attıklarını belirterek, "En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Trabzon'un en eski mahallelerinden biri olan Çömlekçi'nin dönüşümünde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan projenin temel atma törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. TOKİ'nin 2021 yılında 90 bin metrekare alanda başlattığı 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1'inci etabında bulunan 131 konut ve 19 iş yeri modern mimariye ve mahalle konseptine uygun inşa edildi. Çocuk oyun alanları, otoparkları ve spor salonları ile vatandaşlar için yaşam alanı oluşturuldu.

'VİZYON PROJELERDEN BİRİNE ORTAHİSAR'DA İMZA ATTIK'

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attık. Çömlekçi mahallemizde yatay mimariyle konutlarımızı, iş yerlerimizi ve otoparkımızı tamamladık. Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon'umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı kazandırdık. En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKİNCİ ETAP BAŞLAYACAK'

Trabzon'da Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini anlatan TOKİ Trabzon Kontrol Amiri Ahmet Çil, "En kısa sürede dairelerimizi ve dükkanlarımızı teslim edeceğiz. Konut konseptinin dışında çocuk oyun alanları, 420 araçlık otoparkıyla beraber vatandaşların rahatça yaşayacakları bir yaşam alanı yaptık. Burası Çömlekçi'nin birinci etap projesi. Yakında ihalesi çıkılacak olan ikinci etap projemiz, en kısa sürede başlayacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgenin çehresi tamamen değişmiş olacak" diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMLE GERÇEK BİR YAŞAM ALANI OLDU'

Hak sahibi Ahmet Yılmaz, "Burası eskiden çok kötü bir haldeydi. Neredeyse buraya gelmeyi tercih etmiyorduk. Kentsel dönüşümden sonra burası gerçekten bir yaşam alanı oldu. Daireler çok güzel. Alanı gezdim, etrafı ve peyzajı gerçekten çok güzel. Çocuk parkı alanları, havuzu, spor salonlarıyla gerçekten lüks denilecek kadar var" ifadelerini kullandı.