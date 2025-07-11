Bakan Kurum, Türkiye'nin "Asrın İnşa Seferberliği"ni dünyaya anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum, Türkiye'nin "Asrın İnşa Seferberliği"ni dünyaya anlattı Açıklaması

Bakan Kurum, Türkiye\'nin "Asrın İnşa Seferberliği"ni dünyaya anlattı Açıklaması
11.07.2025 12:09
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürüttükleri inşa seferberliği sayesinde 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini belirterek bu kapsamda Türkiye olarak Ukrayna'daki dramın son bulması adına da her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürüttükleri inşa seferberliği sayesinde 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini belirterek bu kapsamda Türkiye olarak Ukrayna'daki dramın son bulması adına da her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya hazır olduklarını bildirdi.

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"nda yerel ve bölgesel boyutlarda iyileştirme konularının ele alındığı "Kapsamlı Bir İyileştirme Yaklaşımı: Toplulukların Yeniden İnşasını Sağlamak İçin İşletmeler ve Hükümetler İçin Ortak Noktalar" başlıklı panele katılan Kurum, burada konuşma yaptı.

Bakan Kurum panelde, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te geçirdiği "Asrın felaketi" sonrasında 11 ili kapsayan deprem bölgesinde yürüttüğü "Asrın İnşa Seferberliği"ni, yeni afet konutlarının görüntülerinin, altyapı çalışmalarına ilişkin verilerin ve mühendislik gücünün gösterildiği bir tanıtım filmiyle dünyaya anlattı.

Bakan Kurum, "Depremin ardından 15'inci günde bir taraftan enkazlar kaldırılırken diğer taraftan ilk konutlarımızın temellerini attık. 45'inci günde ilk konutlarımızı teslim ettik. 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. 500 bine yakın konutun inşasını eş zamanlı başlatıp 2 yılda 250 binini teslim ettik. Yıl sonunda tamamını teslim edeceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde etkilediğini belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin diyalog yoluyla son bulması için yoğun ve samimi bir çaba ortaya koyduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın yeniden inşası için 530 milyar dolar gibi bir maliyet öngörüldüğünü, savaştan en çok etkilenen sektörler arasında konut, ulaşım, enerji, ticaret, sanayi ve eğitimin bulunduğunu dile getiren Kurum, sadece enkazı kaldırmanın maliyetinin 13 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye olarak biz de her anlamda Ukrayna'nın yanındayız"

Türkiye'nin 23 yılda 1 milyon 700 bin sosyal konut ürettiğini, sadece deprem bölgesinde 2 yıl içinde 250 bin afet konutu inşa ettiğini ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine ulaştıracağını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Aslında Ukrayna'da yaşanan dram, doğal afetin dışında gerçekleşmiş benzer bir yıkım. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ukrayna'daki dramın son bulması adına her türlü bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi paylaşmaya hazırdır. Devletin tüm birimleriyle, yereldeki belediyelerle, dünyanın en iyi mimarlarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasını planlanması, ayrıntılı etütleri yapması ve bu sürece bugün başlanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak biz de her anlamda Ukrayna'nın yanındayız."

Kurum, Türkiye'nin kalıcı barış için her türlü desteği verdiğini söyledi

Bölgede kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin diplomatik sürece katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa bir zamanda bölgemizde kalıcı barış tesis edilecektir. Hem bölgemizin hem dünyanın güvenliği adına bu şarttır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda gerekli görüşmeler için her türlü desteği vermiştir. 3'üncü tur görüşmeler için de bu desteği verecektir. Ukrayna'nın kalıcı barışı, egemenliği ve bölgedeki barış adına bu sorumluluğu alacaktır." dedi.

Bakan Kurum, Roma'da ikili görüşmeler de yaptı

Roma'daki "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"nda Türkiye'yi temsil eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile ikili görüşmeler de yaptı.

Bakan Kurum görüşmelerinde, Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü inşa seferberliğine dair muhataplarına bilgi verirken, bu tecrübelerin Ukrayna'nın da yeniden ayağa kalması için kullanılabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Türkiye'nin 'Asrın İnşa Seferberliği'ni dünyaya anlattı Açıklaması - Son Dakika

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