Bakan Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 400 yataklı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sayesinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin toplam 900 yataklı bir sağlık hizmet sunum kapasitesine kavuştuğunu söyledi.

19.04.2025 19:47
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 400 yataklı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sayesinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin toplam 900 yataklı bir sağlık hizmet sunum kapasitesine kavuştuğunu söyledi.

Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, medeniyetin şifahane olarak tanımladığı hastaneleri aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleştirdiği atılımların bir sembolü olarak gördüğünü ifade etti.

İstanbul'da ve Bağcılar'da yeni bir hastanenin daha hizmete açılmasının heyecanını yaşadığını dile getiren Memişoğlu, "Bağcılar ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz inşallah sizlere en iyi şekilde hizmet verecek. Bu sayede İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemiz toplam 900 yataklı bir sağlık hizmet sunum kapasitesine kavuşmuş olacak." dedi.

Memişoğlu, İstanbul'un göz bebekleri olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile İstanbul'u 1453'ten beri Dünya Kültür Başkenti kabul ettiklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde İstanbul'da yaptığımız sağlık yatırımları ile bu güzel şehrimizi aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi konumuna yükselttik." diye konuştu.

SSK Göztepe Hastanesinin hizmete açılmasının ardından yıllarca İstanbul'a 100 yatak ve üzeri herhangi bir sağlık yatırımı yapılmadığını söyleyen Memişoğlu, "Buna karşılık AK Parti iktidarıyla 2002'den itibaren İstanbul'a 41 devasa hastane yatırımı yapıldı. Bunların her biri vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan çok değerli tesisler. Halihazırda çok sayıda hastane inşaatımız devam ediyor, yenilerini de planlıyoruz." dedi.

Memişoğlu, yine 2002'de hastanelerdeki odalarda 8-10 hastanın yattığını, tuvaleti ve banyosu bulunmayan koğuş sisteminin olduğunu hatırlatarak, "İstanbul'da kamu ve özelde bulunan yaklaşık 20 bin yatağın büyük bölümü koğuş sistemiyle hizmet veriyordu. Bugün ise tek ve iki kişilik odalarda hizmet veren bir sağlık altyapısına kavuştuk. 2025'te İstanbul'da yaklaşık 31 bin nitelikli yatak ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Toplam yatak sayımızı 46 bine çıkarmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"2002'de 92 bin olan hekim sayımız bugün 222 bine çıkmış durumda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne sağlık alanında dünyaya örnek olacak gelişim gösterildiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün 1,5 milyon sağlık çalışanımızla, 1547 hastanemizle, 271 bin yatak kapasitesiyle sizlere hizmet veriyoruz. Sadece bir günde 2 milyon 800 bin muayene yapıyor, 18 binin üzerinde ameliyat, 500 binin üzerinde görüntüleme hizmeti gerçekleştiriyoruz. 2002'de 92 bin olan hekim sayımız bugün itibarıyla 222 bine çıkmış durumda. Nitelikli yatak kapasitemizi 18 binden 10 kat artırarak 183 bine ulaştırdık. Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği şehir hastaneleriyle sağlık altyapımızı en üst seviyeye çıkarttık. Pandemide ve asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığıyla sağlık sistemimizin kapasitesini bütün dünyaya gösterdik."

Bakan Memişoğlu, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nın başarılı olması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmaları için aile hekimliğini ve koruyan sağlık hizmetlerini güçlendirdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Toplumumuzun güncel sağlık riskini azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz. Madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyor, gereksiz ilaç kullanımını önlüyoruz. Sağlıklı beslenme ve nitelikli yaşamı destekliyoruz. Sağlığın bilim ve teknolojisinin gelişmesine öncülük ediyoruz." dedi.

Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yeni cihazlar geliştirdiklerini, ASELSAN'ın kalp akciğer makinesi için hayvan deneylerinin üçüncüsünü yaptıklarını, bunun da yakın zamanda hizmete sunulacağını kaydetti.

Sağlığın her şeyin önünde olduğunu belirten Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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