Bakan Memişoğlu\'ndan Makedonya Yangın Ziyareti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu , Kuzey Makedonya 'daki yangın felaketinde yaralanan ve tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 'nde getirilen hastaları ziyaret etti. Yanık merkezinde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında da kan bağışında bulundu. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, " Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur. Yaralıya, mazluma, ihtiyaç sahibine kapılarını açan bir güven limanıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, önce kan bağışında bulundu. Ardından da 17 Mart'ta Kuzey Makedonya'da çıkan büyük yangında yaralanan ve tedavisine Türkiye'de devam edilen hastaları ziyaret etti. Memişoğlu ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu.

'İNSANLIK ADINA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMANIN SİMGESİYİZ'

Bakan Memişoğlu, "Bugün burada, sadece bir sağlık hizmeti sunumunun ötesinde, insanlık adına güçlü bir dayanışmanın simgesi olarak bir araya geldik. 3 ay önce Kuzey Makedonya'da yaşanan zorlu yangın felaketinde yaralanan dostlarımız, sınırları aşan bir çaba ile ülkemize getirildi ve Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde en iyi şekilde tedavi altına alındı" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK DÜNYANIN HER YERİNE UMUT OLAN BİR ÜLKEDİR'

Bakan Memişoğlu, "Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Türkiye, artık yalnızca kendi vatandaşına değil, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan herkese umut olan bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır. Bugün burada bu iyilik hareketinin somut bir örneğini yaşıyoruz. Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur. Yaralıya, mazluma, ihtiyaç sahibine kapılarını açan bir güven limanıdır. Ancak burada bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Yanık yalnızca bir cilt yaralanması değildir. Yanık, insanın tüm metabolizmasını, bağışıklık sistemini, ruhunu derinden etkileyen karmaşık bir süreçtir. ve biz biliyoruz ki yanık tedavisi sadece anlık bir müdahale değil, uzun bir iyileşme yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

'23 YILDA 20 KAT BÜYÜDÜK'

Bakan Memişoğlu, "2002 yılında sadece 3 yanık merkezi ve 35 yatak kapasitesine sahipken, bugün 62 yanık merkezi ve 71 yatak kapasitesine ulaştık. Bu şu demektir. 23 yılda merkez sayımızı 20 kat, yatak kapasitemizi ise yaklaşık 21 kat artırdık. Bu basit bir büyüme değil sağlıkta güçlü bir altyapı ve küresel vizyon sahipliğidir. Biz, yanık tedavisini sadece bir tesis açmak değil, sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak olarak görüyoruz. 2006 yılında bu yolculuğa başladık. Yanık tedavisi bilimsel komisyonları, daha sonra da yanık tedavi bilimleri hakkında yönetmelik çıkararak insanımızı ve bütün ekiplerimizi eğiterek, altyapımızı güçlendirerek yaptık. Burada özellikle yanıkla uğraşan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YANIK MERKEZİ BİZDE'

Memişoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde hizmet veren yanık merkezimiz, Avrupa'nın en büyük yanık merkezidir. Burada kök hücre tedavisinden hiperbarik oksijen uygulamalarına, yapay deriden ileri yoğun bakım imkanlarına kadar yanık tedavisinde en ileri teknolojiyi uyguluyoruz. Ama bir şeyi asla unutmamalıyız. Yanık, önlenebilir bir durumdur. Evlerde, iş yerlerinde, mutfaklarda alacağımız küçük tedbirlerle çok büyük acıların önüne geçebiliriz. Sağlık hizmetini yaygınlaştırmak kadar toplumda farkındalık oluşturmak da bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

'KAN, İNSANIN İNSANA VEREBİLECEĞİ EN KIYMETLİ HEDİYEDİR'

Bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Kan insanın, insana verebileceği en kıymetli, en saf hediyedir. Tek bir ünite kan bir annenin, bir babanın, bir çocuğun hayata tutunması demektir. Bugün burada ben de kan bağışında bulunarak, bu iyilik zincirine bir halka ekleyeceğim. Çünkü biliyorum ki kan, sadece gönüllerde verilir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir. Bugün kan verin, yarın hayat kurtarın. Türkiye, güçlü sağlık sistemi, insana verdiği değer ve paylaşma kültürüyle artık tüm dünyada bir umut kapısıdır. Biz de bu kapıyı daima açık tutacağız. Bu vesileyle Makedonya'dan gelen kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, onların tedavisi için gece gündüz emek veren kıymetli sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nü bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.