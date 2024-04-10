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Bakan Osman Aşkın Bak, Rize'de bayramlaşma törenine katıldı

RİZE - Rize Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlar ve protokol bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar ile protokol bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri önlüklerini giyerek vatandaşlara kavurma ve pilav dağıttı. Rize Belediyesi tarafından kurulan çadırda yapılan bayramlaşma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmak için Rize'de vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün bayramın birinci günü. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. 30 gün oruçlarımızı tuttuk, bugünde Rize'deyiz. Vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Ülkemizin güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı bizleri çok üzüyor. İnşallah Gazze'deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır. Özellikle 7 Ekim'den beridir devam eden bu İsrail saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşme yapıyor. Birleşik Milletlerden çağrılar yapılıyor. Diğer ülkelerden çağrılar yapılıyor. Umarım bu zulüm son bulur. Bizde bu zulmü kınıyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Gazze'de ki süreç tüm dünyayı üzüyor. Bayram namazını İstanbul'da kıldık. Oradan da buraya geldim. Valimiz, Belediye başkanımız ve teşkilatımızla birlikte vatandaşımızla bayramlaşmaya geldik. Hayırlı bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.