Bakan Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını açıkladı

Bakan Tekin, 2025\'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen Öğretmenler Odası Toplantısı'nda, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 300 bin öğretmenin unvan alacağını duyurdu. Öğretmenler ile yapılan istişarelerin önemine vurgu yaptı.

26.11.2024 13:24  Güncelleme: 13:31
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı içerisinde 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık olarak 300 bin öğretmenimiz ünvan almış olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenecek Maarif Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen Öğretmenler Odası Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü kutladı. 24 Kasım'ın sembolik olduğunu, bu kutlamaları çeşitli etkinliklerle haftaya yayma çabasında olduklarını ifade eden Bakan Tekin, bunlardan birinin Maarif Kongresi olduğunu söyledi.

'ÖĞRETMENLER ODASI TOPLANTILARINI ÖNEMSİYORUM'

Öğretmenler Odası buluşmalarını göreve başladığı Haziran 2023'ten itibaren gittikleri her ilde yaptıklarını belirten Bakan Tekin, "Gittiğimiz her ilde öğretmenlerle sohbet etmeyi bir disiplin haline getirmiştik. Sonra bunu rutinleştirdik. Öğretmenler Odası başlığıyla oturup sohbet etmek, istişare etmek, uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız programların, politikaların, yeniliklerin sahada nasıl karşılandığını, eksiklerin giderilmesini daha sağlıklı yürümesi için neler yapılabilmesi konusunda öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Aynı zamanda sahada bizim fark edemediğimiz eksiklikler varsa onları da tespit etmek, öğretmen arkadaşlarımızdan duymak, onları da hayat geçirebilecek şekilde çabanın içindeyiz. Bunun birçok örneği var. Bunlardan en somut olanı daha önceki bakanımız döneminde yürürlüğe konulan öğretmenlik meslek kanununda ifade edilen, 20 yıl öğretmenlik yapan ve 20 yılın sonunda uzman öğretmen olan arkadaşımızın başöğretmen olmak için bir 10 yıl daha beklemesi. Yani 30'uncu yılda başöğretmen olmasıydı. Gittiğimiz Öğretmenler Odası toplantılarında öğretmen arkadaşlarımız buradaki düzenlemenin yanlış anlaşıldığını ve düzeltilmesinin iyi olacağın söylediler. Biz de onu yeni kanuna koyduk. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bunun da savunucusu ve ısrarcısı olduk. Bu Öğretmenler Odası'ndaki öğretmen arkadaşlarımızın istekleri neticesinde, bizim de ısrarcısı olduğumuz bir konuydu. Bunun sonucunda da 2025 yılı içerisinde 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık olarak 300 bin öğretmenimiz ünvan almış olacak. Bunların hepsi Öğretmenler Odası'nda yaptığımız sohbetlerin devamı niteliğindeydi. Buradan besleniyoruz biz. Öğretmen arkadaşlarımız bazen bakanlığa ulaştırmak istediği özel projelerini anlatıyorlar. Bu projelerden Türkiye geneline yaymak istedikleri oluyor. Mesela bir öğretmen arkadaşımız yetim projesini anlattı. Yetim öğrencilerle ilgili yaptığı projeye 'Türkiye çapında yayabilir miyiz?' dedi. Bu arkadaşımız deprem bölgesindeki 11 ilde yürüttü projeyi. Bunun gibi öğretmen arkadaşlarımızın kendi ürettikleri projeleri paylaştıkları bir ortam oluyor. Aynı zamanda kişisel problemleri, resmi uygulamalar, mevzuat içerisinde anlaşılmayan, fark edilemeyen özel problemleri bizimle paylaşıyorlar. Biz de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim açımızdan faydalı oldu. Şu an aranızda sadece ben yokum. Aranıza serpilmiş halde arkadaşlarımız var. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, danışmanlarımız burada. Öğretmenler Odası Toplantılarımızın bizim açımızdan işlevi bir amacı olduğunu biliyorum ve çok önemsiyorum" diye konuştu.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını açıkladı - Son Dakika

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