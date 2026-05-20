Bakan Tekin Gençlerle Buluştu

20.05.2026 20:54
Milli Eğitim Bakanı Tekin, gençlerle bir araya gelerek müfredatın hafifletildiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da, 'Maarifin Kalbinde Gençlik' programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Yusuf Tekin, Başkent Millet Bahçesi Altın Mekan Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Gençlik' programı kapsamında gençlerle buluştu. Bakan Tekin, mayıs ayı boyunca okullarda 'Maarifin Kalbinde Gençlik' temasıyla, bağımsızlık mücadelesinin ruhuna uygun etkinlikler organize edildiğini söyledi. Genç kuşağın ulusal değerlere sahip çıkmasının önemini vurgulayan Bakan Tekin, "Bize, 'Bu ülkeye ve bu millete sahip çıkacak, bağımsızlığımızı ilanihaye koruyacak bir kuşak yetişiyor' hissini ve duygusunu tattırdığınız için hepinize ve ailelerinize teşekkür ediyorum" dedi.

'YENİ MÜFREDATLA OKULDAKİ YÜKÜ HAFİFLETTİK'

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, çağın gereksinimlerine göre müfredatların yenilenmesinin elzem olduğunu ifade etti. Eski sistemde müfredatın olağanüstü derecede şiştiğini belirten Bakan Tekin, "Geçmiş dönemlerde bilgiye erişim sınırlı olduğu için ne varsa müfredatın içine konulmuş. Herhangi bir toplumsal olay, trafik veya fizikle ilgili yeni bir gelişme olduğunda hemen sisteme eklenmiş. Böyle olunca haftalık ders saatleri öğretmenlerin anlatabileceği, sizlerin de anlayabileceği sınırların çok üzerine çıkmıştı. Yaptığımız düzenlemeyle müfredatın bir kısmını ilerleyen eğitim öğretim dönemlerine kaydırdık ve yaklaşık yüzde 35 oranında bir hafifletme sağladık. Bilgilerin bir kısmını üniversite tercihinize göre sonraya bıraktık. Amacımız okuldaki yükünüzü hafifletmek ve eğitim kalitesini artırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni modelin kademeli olarak hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Tekin, uygulamanın geçen yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başladığını, bu yıl ise 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıflarda sürdürüldüğünü, 2 yıl içinde tüm kademelerde tamamen devreye alınacağını açıkladı.

'BİLGİYİ BECERİYE DÖNÜŞTÜRMEK ESAS'

Dünya genelindeki eğitim forumlarında ve akademik toplantılarda Türkiye'deki yoğun ders içeriklerinin sıkça gündeme geldiğine işaret eden Bakan Tekin, küresel rekabette öne çıkmanın yolunun salt bilgiden değil, uygulamadan geçtiğini söyledi. Bakan Tekin, "Uluslararası alanda bizim gençlerimizin her şeyi çok iyi bildiği, ancak bunu hayata geçirmekte, pratiğe dökmekte zorlandığı söyleniyordu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız ikinci büyük yenilik budur, bilgi vermekten ziyade bu bilgilerin gündelik hayatta beceriye ve uygulamaya dönüşmesini hedefliyoruz. Programlarımız artık çok daha uygulama ağırlıklı olacak" ifadelerini kullandı.

'YKS'DE MEZUNA KALANLAR HAK KAYBI YAŞAMAYACAK'

Bakan Tekin, sanal medyadaki dezenformasyona dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı azaltıldı, artırılmadı. Dolayısıyla sizlerin hiçbir hak kaybı yok. Siz 12'nci sınıftayken ne gördüyseniz ondan sınava gireceksiniz. Eğer mezuna kalırsanız, gireceğiniz sınav müfredatın yüzde 35 hafifletilmiş hali olacak. Şimdi diyorlar ki; 'Milli Eğitim Bakanlığı şunu yapacakmış.' Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Ne yapacaksak biz burada konuşuyoruz, anlatıyoruz. Sadece ve sadece şuna dikkat edin, inşallah kalmazsınız mezuna, kalırsanız eğer artık eski sorular yok. Çünkü hangi sorunun o yüzde 35'lik sizin muhatap olmadığınız tarafta olduğunu bilemeyiz. O yüzden bir ayıklama yapıyoruz ve diyoruz ki eski sorular bitti. Siz bakanlığın hazırladığı yeni sorulara göre hazırlanacaksınız. Müfredatınızı yüzde 35 azaltmış durumdayız ve bütün bunlarla ilgili de gerekli sorular, hem MEB'de hem de OGM Materyal başta olmak üzere o birimlerde yayınlanacak. Hiçbir endişeniz olmasın" diye konuştu.

'EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞMİYOR'

Bakan Tekin, yapılan çalışmaların 'sistem değişikliği' olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Sistemi tamamen değiştirmek demek ilkokulu 10 yıl, liseyi 2 yıl yapmak gibi köklü adımlardır. Bizim yaptığımız ise çağın ihtiyaçlarına göre revizyondur. 20 yıl önce hayat daha durağandı, ev telefonları vardı. Şimdi teknoloji baş döndürücü hızla değişiyor. Bu değişikliklere hızlı adapte olmak zorundayız. Sizi demode, eksik ya da yanlış bilgiyle eğitemeyiz. İhtiyaç duyulmayan hiçbir değişikliği yapmayız" açıklamasında bulundu.

'REHBERLİK VE MESLEK DERSLERİ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK'

Bakan Tekin, 9'uncu sınıflardan rehberlik derslerinin kaldırılması ve meslek derslerinin yetersizliğiyle ilgili sorusuna cevaben, meslek liselerindeki yoğun ders yüküne dikkat çekti. Bakan Tekin, "Okullarımızda, bilhassa meslek liselerimizde haftalık ders saati çok yoğun. Sizin gençliğinizi yaşamanızı engelleyecek kadar yoğun bir ders yükümüz var. Günde 9 saat, haftada 45 saat ders yapılıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 4 yıllık periyodu tamamlanınca haftalık ders saatlerini revize edeceğiz. Müfredatı yüzde 35 azalttığımız için açılan alanlarda bu tür dersleri yeniden gündemimize alacağız ve bu sorun çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL DERS VE TİCARİ TEST KİTAPLARINA İTİBAR ETMEYİN'

Öğrencilere tavsiye veren Bakan Tekin, hayattaki sorunların gözde büyütülmemesi ve mücadele azminin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ticari tuzaklara karşı uyaran Bakan Tekin, "Piyasada sizin üniversite sınavınızı kendileri için ekonomik veya siyasal rant alanı olarak gören kitleler var. Size özel ders ve kitap satmaya çalışıyorlar, bunu yaparken de okuldaki öğretmeni ve bakanlığın ders kitabını kötülüyorlar. Net olarak söylüyorum; TYT ve YKS oturumlarında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim ders kitaplarımızdan ve müfredatımızdan çıkacak. Son 3 yıldır ÖSYM'den çıkan her sorunun bizim kitaplarımızdaki karşılığını rapor olarak istiyorum. Daha ortada hiçbir şey yokken kapağına 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre' damgası basılıp satılan test kitaplarına itibar etmeyin. Yanlış bilgiler zihninize oturur, zarar görürsünüz. İhtiyacınız olan her şey EBA, MEB ve OGM Materyal sistemlerinde var. Eksik kaldığınız noktada okul müdürünüze gidip ücretsiz DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) açılmasını talep edin" dedi.

Ayşenur DEMİRTAŞ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

