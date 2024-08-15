Bakan Tekin, 'Velivizyon' tanıtım programına katıldı - Son Dakika
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Bakan Tekin, 'Velivizyon' tanıtım programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Velivizyon' tanıtım programına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla oluşturulan 'Velivizyon' platformunun tanıtım programı gerçekleştirildi.

15.08.2024 21:01
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Bakan Tekin, 'Velivizyon' tanıtım programına katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Velivizyon' tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla oluşturulan 'Velivizyon' platformunun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programda, okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizinin fragmanı ve tanıtımı gösterildi.

"Yeni dönemde 3 ana başlık belirledik"

Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ve yeni dönemde 3 ana başlık belirlediklerini dile getirerek, "Bunlardan bir tanesi Türkiye yüzyılı Maarif modeli. Bir diğeri, Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası. Üçüncü başlığımızda Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolünü biz bu yıl çalışma alanı olarak belirledik" diye konuştu.

"Çocuklarımız hayatının yüzde doksanına yakınını okul dışı ortamlarda geçiriyor"

Tekin, 18 yaşında bir bireyin toplam 160 bin saat yaşadığını dile getiren Tekin, "Yaklaşık 18 yaşına gelinceye kadar yani 12 yıllık zorunlu eğitim alan bir gencimiz hayatının ne kadarını öğretmeniyle geçiriyor? Herkes saat bazlı olarak yaklaşık yüzde ellisini okulda geçirdiğini var sayıyordur, tahmin ediyordur ama öyle değil. 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir arkadaşımız yaklaşık 160 bin saat yaşıyor ve okulda geçirdiği süre yaklaşık on iki bin saat civarında. Eğitim ve öğretim esnasında on iki yıllık zorunlu eğitim çağında çocuklarımız hayatının yüzde doksanına yakınını Okul dışında aileleriyle ya da toplumun farklı ortamlarında geçiriyor. O zaman hayatında sadece yüzde on düzeyinde emeği olan öğretmenimizden hayatın yüzde yüzüyle ilgili olarak istedikleri profilde bir öğrenci yetiştirmesini, genç yetiştirmesini beklemek, öğretmen arkadaşlarımıza biraz haksızlık değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Zihni Göktay, eğlenceli ve faydalı olarak nitelendirdiği Velivizyon adlı dizi de yer aldığı için gurur duyduğunu; ailelerin ve öğrencilerin ise diziyi izlediklerinde birçok bilgi öğreneceklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra dizi oyuncuları ve velilerin katıldığı programın sonunda, oyunculara plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, 'Velivizyon' tanıtım programına katıldı - Son Dakika

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