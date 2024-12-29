Bakan Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız. Huzurlu bir geleceğe milletimizi kavuşturacağız. Elimizdeki tüm araçları kullanarak, hukukun içinde bunu yapacağız. Terörle mücadeleden taviz vermeden bu ülkenin birlik ve beraberliğini daha da kuvvetlendireceğiz." dedi.

Bakan Tunç, Kurtköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Pendik teşkilatının AK Parti'nin İstanbul'un en başarılı ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin siyasi mühendislikle bir masa etrafında toplanılarak kurulmadığını belirten Tunç, "2001 yılında AK Parti'mizi millet kurdu. 1990'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin neden olduğu sorunlardan usanan milletimiz, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden, PKK'dan, anarşiden, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından usanan milletimiz, 'Bu ülkenin sorunlarını çözse çözse Recep Tayyip Erdoğan çözer demiş.' ve adeta AK Parti'nin kurulmasını zorlamıştır. 2001'de AK Parti bir millet hareketi olarak kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Tunç, AK Parti'nin, iktidarının ilk döneminde yaptığı hizmetleri anlatarak, partilerinin 367 krizi, kapatma davası, MİT Müsteşarı'nın tutuklanmaya çalışılması, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık'ta emniyet yargı darbe girişimi, Kobani olayları ile karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Vesayetçi sistemin yaşanan bu süreçlerden başarılı çıkamaması üzerine 15 Temmuz'a giden sürecin başladığına dikkati çeken Tunç, "15 Temmuz'da son darbeyi vurup Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, bu milletin kutlu yürüyüşünü durduracaklarına zannettiler. Ama Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin şanlı direnişiyle karşılaştılar ve milletimiz 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösterdiler. Onların kahramanlığı sayesinde bugün bu kongreleri yapıyoruz. Milletimize şükran borçluyuz." diye konuştu.

Tunç, taleplerine duyarlı olduklarından ötürü milletin kendilerini 22 yıldır iktidarda tuttuğunu, iktidarları döneminde milletin talepleri doğrultusunda birçok reforma imza attıklarını söyledi.

Milletin taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Ülkemizin çevresini hep beraber görüyoruz. Rusya- Ukrayna Savaşı başladığında bu ülkenin muhalefeti ne dedi? 'Taraf tutalım.' dedi. Biz hayır dedik ve arabuluculuk rolünü üstlendik." ifadesini kullandı.

"Maalesef bu ülkenin muhalefeti hep yanlışı tavsiye etti"

Bakan Tunç, Doğu Akdeniz'in küresel güçler tarafından işgal edilmeye kalkışılması üzerine, kendilerinin Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclise getirdiklerini, muhalefetin buna karşı çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer biz o gün muhalefetin dediğini doğru kabul edip Libya'ya asker göndermemiş olsaydık, Doğu Akdeniz işgal edilmiş olurdu. Suriye'de iç karşılık başladığında, 'Suriye'nin bölünüp parçalanması en çok bize zarar verir ve orada bir terör devletinin oluşmasını istemiyoruz.' dedik. O nedenle 'Suriye'de olmamız lazım, güvenli bölge oluşturmamız lazım' dedik. Askerimizi Suriye'ye göndermemiz gerekir dediğimizde, asker gönderme tezkeresi Meclise geldiğinde muhalefet ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? 'Suriye'de ne işimiz var.' demedi mi? Eğer, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var.' diyen muhalefetin sözüne baksaydık, orada bir terör devletinin oluşumuna engel olabilir miydik? Olamazdık."

Muhalefetin, "Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var" diye propaganda yaptığını belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Sednaya hapishanesini görüyorsunuz. Aylan bebeğin o durumunu gördükten sonra yüreği sızlamayana insan denilebilir mi? Suriyelilere Ensar olduk ve o katliamdan onları kurtardık. Son gelişen durumda da Suriye'nin birlik beraberliği, bütünlüğü ve orada bir terör devletinin oluşumunu engelleyen bir noktada, Türkiye'nin dış politikası bugün takdir kazandı. İnsancıl, insani, hakkaniyete ve adalete dayanan dış politikayla yolumuza devam edeceğiz. Hep doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz, yanlışa hayır diyeceğiz. Maalesef bu ülkenin muhalefeti hep yanlışı tavsiye etti. Güzel işlere hep karşı geldi, hep karaladı, hakaret siyaseti yaptı."

"Bu millet hakaret siyasetine itibar etmez, elinin tersiyle iter"

Bakan Tunç, hakaret siyaseti yapmakla bir yere varılamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu millet hakaret siyasetine itibar etmez, elinin tersiyle iter. İcraat, kalkınma, eser siyasetine evet der. O nedenle 22 yıldan bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, şimdi de Cumhur İttifakı'yla beraber iktidarda tutmuştur. İnşallah ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız. Huzurlu bir geleceğe milletimizi kavuşturacağız. Elimizdeki tüm araçları kullanarak, hukukun içinde bunu yapacağız. Terörle mücadeleden taviz vermeden, bu ülkenin birlik ve beraberliğini daha da kuvvetlendireceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla hangi ırktan olursa olsun hep beraber biz Türk milletiyiz. Milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, gerek içte gerek dışta daha güçlü bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde görkemli ve sessiz bir devrime imza attı"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İstanbul'da bayrak değişimine gideceklerini anımsatarak, "8 Şubat'ta İstanbul'umuzda bayrağı Abdullah Özdemir kardeşimize teslim edeceğiz. Yeni il başkanımız olarak onun komutasında hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Özdemir, ilçe kongrelerini coşku içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kırgınlıklarımız, küskünlüklerimiz olabilir ama davamız her şeyden büyüktür. Bizler sorunlarımızı konuşacağız ve onların giderilmesi adına samimiyetle mücadele edeceğiz. Samimiyetle birbirimize sarılacağız ve birbirimizin hukukunu başımızın üzerinde tutacağız." diye konuştu.

Abdullah Özdemir, yürütecekleri çalışmalarla 2029'da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte vereceklerini söyledi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise ilçede yürüttükleri çalışmalara değinerek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görkemli ve sessiz bir devrime imza attığını dile getirdi.

Dış politika, üretim, istihdam, turizm ve akla gelebilecek her konuda AK Parti iktidarıyla hayal edilemeyecek başarıların elde edildiğini aktaran Cin, Türkiye'nin merkez ülke konumuna geldiğini kaydetti.