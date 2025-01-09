Aydın-Denizli Otoyolu Resmen Açılıyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Aydın- Denizli Otoyolu ile Aydın ve Denizli arasında 1,5-2 saat süren yolculuk süresinin 55 dakikaya ineceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini aktardı. Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "2'nci etap ise Kuyucak'tan başlayarak, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi, 55 dakikaya iniyor" dedi.

'7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Kısalan seyahat süresi ile önemli kazanımlar elde edileceğine dikkat çeken Uraloğlu, "Otoyol ile zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz" açıklamasında bulundu. Aydın ve Denizli illerinin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Otoyolumuz ile özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız. Özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunuyor. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak."

'OTOYOL AĞI 3 BİN 796 KİLOMETREYE YÜKSELDİ'

Uraloğlu ayrıca otoyolun hizmete sunulmasıyla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledileceğini kaydetti. 2002-2024 yılları arasında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını belirten Uraloğlu, "2002 yılında Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreyken bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştı. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlıyken artık 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Bitümlü sıcak karışım kaplama yol ağımız ise 31 bin 727 kilometreyi aştı. 2002 yılında sadece 1714 kilometre olan otoyol ağımız da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılmasıyla 3 bin 796 kilometreye yükseldi" dedi.