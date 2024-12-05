Bakan Yerlikaya: AFAD gönüllü sayımız, 1 milyon 545 bine yükseldi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: AFAD gönüllü sayımız, 1 milyon 545 bine yükseldi

Bakan Yerlikaya: AFAD gönüllü sayımız, 1 milyon 545 bine yükseldi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "6 Şubat öncesi 623 bin olan AFAD gönüllü sayımız, bugün 1 milyon 545 bine yükseldi.

05.12.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "6 Şubat öncesi 623 bin olan AFAD gönüllü sayımız, bugün 1 milyon 545 bine yükseldi. Yine AFAD Başkanlığımız tarafından afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla 1 milyon 800 bini aşkın aileye afete hazır aile eğitimleri, 3 milyonu aşkın öğrenciye okullarda afet farkındalık eğitimi verildi" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' nedeniyle başkanlık binasında 'Akreditasyon Arma ve Sertifika Teslim Töreni' düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Okay Memiş, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı. Bakan Yerlikaya, zor zamanlarda fedakarlık gösteren AFAD gönüllülerine teşekkür ederek, "Gönüllülük, insanın varlığını anlamlı kılan, ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değerdir. İnsanın, insan olma vasfını en yüksek düzeyde ortaya koyduğu bir eylemdir. Sizler, fütüvvet ruhunu ayakta tutan adanmışlarsınız. Bu ruh, medeniyetimizin en kadim değerlerinden biridir. Hiçbir maddi karşılık beklemeksizin insanların derdiyle dertlenmek, toplum yararına çalışmak, insanlara umut olmak, iyiliklere yol açmak; evet gönüllülük; salgında, selde, depremde, aşkla, erinmeden koşturmak, insan olmanın onuruna erişmek demektir" dedi.

'GÖNÜLLÜLER, HEPİMİZ İÇİN UMUT IŞIĞI'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bu gerçekle yüzleşmek, hepimizin boynunun borcudur. Çünkü tedbir almadan geçen her gün, geleceğimizden çalınmış bir gündür. İşte bu noktada siz gönüllüler, hepimiz için bir umut ışığısınız. Sizler, o tedbirin, o hazırlığın en canlı örneklerisiniz. 6 Şubat 2023, hepimizin hafızasına kazınan, yüreklerimizi dağlayan o kara gün. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük afetlerinden birini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. O gün yaşadığımız acı tarifsizdi. Ama o acının içinde, bizi ayakta tutan bir şey vardı; dayanışma. Saatlerle hatta dakikalarla yarıştık, umudumuzu diri tuttuk. 'Asrın felaketi' dediler. Ama o felaketi, milletimizin yüreğinde taşıdığı büyük dayanışma ruhuyla, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Omuz omuza çalışarak, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, omuz omuza çalışan arama kurtarma ekipleri, gönüllülerimiz, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, devletimizin tüm birimleri; hepimiz bir olduk, birlikte olduk ve bir destan yazdık. Her biriniz bu destanın bir parçasısınız" diye konuştu.

'GÜCÜMÜZÜ DAHA DA ARTIRIYORUZ'

Zor günlerde gösterilen azim ve cesaretin daima gururla anılacağını vurgulayan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, afet yönetiminde ve dayanışma ruhunun kurumsallaşmasında büyük adımlar attı. 2009 yılında afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olan AFAD'ın kurulması; kriz yönetimiyle birlikte risk yönetimi anlayışına geçilmesi, afetlere hazırlıkta bizim için milat oldu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, AFAD Akreditasyon Sistemi ile sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gönüllü bireylerin afet sahasında etkin görev almasını teşvik ettik. Bugün arma takacak ve akreditasyon sertifikası alacak; 257 ekip ve 7 bin 972 üye ile toplamda 300 ekip ve 9 bin 101 üyeye ulaştık. Akreditasyon sistemimizi başlangıçta yalnızca kentsel arama kurtarma üzerine kurmuşken bugün akreditasyon sistemimizi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Kızılay'ımızın da katkılarıyla beslenme ve psikososyal destek gibi 6 farklı alana yayarak güçlendirdik. İnceleme süreci devam eden 125 ekip ve 4 bin 32 kişilik yeni başvuruların da sisteme dahil edilmesiyle gücümüzü daha da artırıyoruz. 6 Şubat öncesi 623 bin olan AFAD gönüllü sayımız, bugün 1 milyon 545 bine yükseldi. Yine AFAD Başkanlığımız tarafından afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla 1 milyon 800 bini aşkın aileye afete hazır aile eğitimleri, 3 milyonu aşkın öğrenciye okullarda afet farkındalık eğitimi verildi" dedi.

Konuşmaların ardından akreditasyonunu tamamlayan STK temsilcilerine, Bakan Yerlikaya tarafından sertifikaları ve armaları verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: AFAD gönüllü sayımız, 1 milyon 545 bine yükseldi - Son Dakika

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